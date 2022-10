"Genova per Rubens. A Network": la rete di mostre, eventi e itinerari dedicata al Maestro del barocco

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 08/10/2022 al 21/01/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

L’appuntamento espositivo di Palazzo Ducale dedicato al grande Maestro del barocco offre l’occasione per realizzare una vera e propria rete culturale, il progetto Genova per Rubens. A Network, ideato e curato da Anna Orlando. All’insegna di Rubens e del suo speciale rapporto con la città, sono coinvolte oltre 50 realtà pubbliche e private, dai Musei di Strada Nuova all’Accademia Ligustica di Belle Arti a Palazzo della Meridiana, dall’Università degli Studi di Genova al Sistema delle Biblioteche di Genova insieme all’Arcidiocesi di Genova e a molti altri, come le chiese e i palazzi i cui prospetti sono stati pubblicati da Rubens nel volume Palazzi di Genova ad Anversa 400 anni fa.

Si tratta di una fitta rete di collaborazioni, focus conoscitivi, appuntamenti culturali, aperture straordinarie e visite guidate, un itinerario in città, concerti, mostre collaterali e un corposo programma dedicato alle scuole e alle famiglie.

Per programma e singoli eventi clicca qui