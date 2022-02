La Genova Rinascimentale e i Palazzi dei Rolli: il tour

Domenica 27 febbraio e poi 13 e 27 marzo è previsto un tour nella Genova rinascimentale alla scoperta dei Palazzi dei Rolli, per un viaggio nel tempo in un'epoca meravigliosa e ricca di capolavori artistici.

Una passeggiata per apprezzare il progetto delle grandi famiglie genovesi che si distaccano dal vivere nei caruggi, per scoprire come il Rinascimento a Genova è spazio, prospettiva, facciate, colori e giochi di luce. Il patrimonio artistico che ha permesso alla città di acquisire il titolo di Patrimonio dell’Unesco da gustare con calma e passione.

Appuntamento alle 14,30 in piazza De Ferrari. Prezzi: 12 euro a persona, 10 euro per under12.

Evento organizzato da Arte e Musei Italia.