"La Genova Rinascimentale e i Palazzi dei Rolli": la visita guidata

Prezzo 12 euro a persona, 10 euro per under12

Una passeggiata per apprezzare il progetto delle grandi famiglie genovesi che si distaccano dal vivere nei caruggi, per scoprire come il Rinascimento a Genova è spazio, prospettiva, facciate, colori e giochi di luce.

Il patrimonio artistico che ha permesso alla città di acquisire il titolo di Patrimonio dell’Unesco da gustare con calma e passione con le visite guidate "La Genova rinascimentale e i palazzi dei Rolli".

Ecco le date disponibili:

Domenica 19 dicembre ore 14,30

Domenica 30 gennaio ore 14,30

Domenica 13 febbraio ore 14,30

Domenica 27 febbraio ore 14,30

Domenica 13 marzo ore 14,30

Domenica 27 marzo ore 14,30

Costo del tour: 12 euro a persona, 10 euro per under 12.

Appuntamento in piazza De Ferrari, il tour sarà condotto da guida abilitata con patentino. Durata visita 90 minuti.

Visita guidata organizzata da Arte e Musei Italia.