Genova, ritagli di cielo: quartiere del Carmine, Farmacia di Sant’Anna e Santuario della Madonnetta

Mistero e bellezza, viaggio reale e miracoloso dentro all’anima vera della Superba, alla scoperta di un suo cuore vivo e pulsante: il borgo medioevale del Carmine. Caruggi e creüze lo attraversano, lo vivificano, lo nobilitano, diventano metafora del vagabondare, della deriva genovese. Un labirinto dove scoprire microspazi urbani suggestivi, come Piazza della Giuggiola e San Bartolomeo dell’Olivella. Il nostro camminare si dilaterà verso uno spazio più ampio e libero, Spianata Castelletto, fantastico balcone panoramico sulla città.

Un grande tiglio ci accoglierà nella storica dimora dei Frati Carmelitani Scalzi: il Convento di Sant’Anna che ospita la Farmacia storica. La nostra deriva genovese poi si snoderà verso il Santuario della Madonnetta, dove la Superba fa da sfondo al miracolo della Natività grazie a statuine del Settecento, forgiate nel legno da abili artigiani della scuola di Anton Maria Maragliano! La tappa successiva la scoprirete cammin facendo… Genova città di carattere. Genova la Superba.

LE TAPPE

Piazza Principe: luogo del ritrovo (Stazione FS) / Via Balbi e truogoli di Santa Brigida / Palazzo Reale / Piazza del Carmine e quartiere / Spianata Castelletto / Santuario della Madonnetta e presepe / Convento di Sant’Anna / Ascensore Portello

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di un Accompagnatore Turistico, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche storico-culturali dell'area visitata.

SEGUONO I DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Tipologia itinerario: percorso turistico

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende la promozione, l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento della guida ambientale ed escursionistica. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco.

• Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Una volta che saranno aperte le iscrizioni bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Appuntamento ore 10:45 in Piazza Principe (Genova), fuori dalla stazione ferroviaria.

• Fine escursione ore 17:00 circa presso Piazza Portello. Bus di linea per la Stazione FS di Genova – Principe (10 minuti)

• Pranzo al sacco

• Difficoltà: Semplice (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T = Turistica).

• Dislivello a piedi: + - 150 metri

• Durata della camminata: 3.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco.

• Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo