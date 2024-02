Sguardi su Genova: Pomà, Monte Fasce e Apparizione

Genova consente di coltivare l’arte del camminare anche nell’area periurbana! Pomà è un posto è d’incanto, poche case contadine, un grande prato, una deliziosa fontana, la chiesetta di Sant’Alberto e un’antica osteria. Il villaggio lo raggiungeremo da San Desiderio, dove trascorse i suoi primi quattro anni Giuseppe Mazzini.

Ma il fascino della scoperta prosegue lungo i castagni della Valle Ursaria e il versante occidentale del Monte Fasce, fino a Monte Borriga dove la vista è pressoché totale sul Golfo di Genova. Dall’Oasi della Pace seguiremo una suggestiva mulattiera che s’infila tra le prime case di Apparizione. Un contesto agreste e silenzioso ci accompagnerà lungo le mattonate delle tipiche creuse, fino a Borgoratti, al quale Giorgio Caproni dedico una poesia: Borgoratti nella raccolta “Come un’allegoria” del 1936!

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

L’ITINERARIO

San Desiderio, punto di partenza dell’escursione guidata, era uno dei 19 Comuni del Genovesato che persero la loro autonomia nel 1929 per formare la Grande Genova! Qui fu allattato, crescendo a balia, Giuseppe Mazzini: politico, filosofo e giornalista, trascorse i suoi primi quattro anni nella casa della sua nutrice.

San Desiderio, Bavari e la residenza estiva Villa Posalunga, oggi in colpevole abbandono, tracciarono l’infanzia del protagonista del Risorgimento italiano e di altri esponenti di punta del patriottismo: i fratelli Ruffini.

A mezz’ora di cammino, lungo una via di campagna, ci aspetta un posto ancora più tranquillo. La crêuza immersa in una vallecola umida, all'improvviso s’inondata di luce su poche case e su un’oasi di natura: Pomà, tipico borgo montano ligure!

Siamo nella Valle Ursaria, alle pendici del Monte Fasce, in una posizione decisamente sopraelevata e isolata rispetto San Desiderio!

Dalle radici storiche del nostro Risorgimento andiamo incontro a quelle più naturali dell’”albero del pane”, attraversando un paesaggio rurale strettamente correlato alla civiltà del castagno, presenza familiare in quasi tutto l’Appennino ligure.

Superato il bosco, andremo incontro agli spazi aperti del versante occidentale del Monte Fasce, dove la Trattoria del Liberale è presenza storica dal lontano 1891. La locanda a quota 600 ha sempre ospitato i suoi commensali, anche durante la Seconda Guerra Mondiale quando fu avamposto prima tedesco e poi partigiano. Nulla invece a potuto contro il coronavirus, ma il suo illustre passato tornerà presto a stuzzicare il palato dei suoi commensali.

Oltrepassato il piazzale dell’Oasi della preghiera, si raggiunge in breve la cima del Monte Borriga e il Monastero dove si apre come un profondo respiro la vista inimitabile sulla città! Ma non è finita: lungo una bellissima mulattiera, frutto dell’intelligenza e del raziocinio dei nostri vecchi, il mare diventa la meta prescelta per tornare a casa, perdendo quota lungo le piacevoli creuse dell’elegante Apparizione, un tempo villaggio di contadini. Tappa finale è Borgoratti, quartiere della Grande Genova al quale Giorgio Caproni dedico una poesia: Borgoratti nella raccolta “Come un’allegoria”, del 1936!

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la presenza di una Guida Ambientale Escursionistica (AIGAE) e Guida Turistica, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Data: Sabato 9 Marzo

• Tipologia itinerario: percorso escursionistico fruibile con i mezzi pubblici

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica e accompagnatore turistico. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco

• Appuntamento ore 10:00 in Piazza Armando Grosso, San Desiderio (presso il capolinea del bus)

• Fine escursione previsto per le 16:30 circa in via Posalunga, ad appena 5 minuti a piedi da Corso Europa, servita dalla linea degli autobus dell’AMT che riportano verso il centro città. E poi ceniamo a casa nostra ;)

• Pranzo al sacco

• Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico).

• Dislivello: 550 metri a salire, 630 a scendere

• Lunghezza del percorso: 11 chilometri

• Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide e pranzo al sacco.

• Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking.