Genova dall’alto – Passeggiata dei forti: dalla funicolare del Righi alla cremagliera di Granarolo

Una escursione semplice che consentirà di guadagnare i forti e le colline che abbracciano la Superba attraverso la funicolare Zecca – Righi e la cremagliera di Granarolo. Un modo spettacolare ed emozionante di muoversi al di sopra di una delle più affascinanti città d’Italia. L’unicità del Forte Puìn e il panorama circostante renderanno l’escursione davvero magica.

• Escursione per tutti, semplice e fruibile con i mezzi pubblici

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza.

PRESENTAZIONE

di Enrico Bottino - Trekking promoter

L'atmosfera che si crea è una cosa imprevedibile e impalpabile, lo sappiamo, però il ritmo lento del camminare, l’amicizia, la storia e la natura sono un insieme di ingredienti che se sapientemente mescolati tra loro rappresentano la carta vincente di un trekking davvero speciale. Dalle sentinelle della Superba potremo riposare il nostro sguardo sul centro storico medioevale più vasto d'Europa e sull’infinito del mare. Questa è la Genova che non si scorda più. Domenica 2 Aprile sarà una giornata:

• sorprendente grazie alla Funicolare del Righi e alla Cremagliera di Granarolo,

• accogliente e festosa per intercessione del Forte Puìn e dei volontari dell’Associazione di Promozione Sociale Outdoor Experience.

• incantata grazie ai tanti belvedere sulla Genova dei Dogi che incontreremo lungo il percorso a piedi.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la presenza di una Guida Ambientale Escursionistica (GAE) e Guida Turistica, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI

• Tipologia itinerario: percorso ad anello facile

• Quota di partecipazione: 13 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco. Contributo facoltativo: 2 euro per sostenere la missione e l'attività divulgativa dell’Associazione no profit che rende fruibile il Forte Puin

• Iscrizione obbligatoria entro Venerdì 31 Marzo. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente

• Appuntamento ore 10:45 in Piazza Principe (Genova), fuori dalla stazione ferroviaria.

• Fine escursione ore 17:00 circa presso Piazza Principe (Genova),

• Difficoltà: Semplice (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T = turistica).

• Dislivello: + - 300 metri circa

• Durata della camminata: 3.30 re circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco.

• Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo.