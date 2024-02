Martedì 20 febbraio alle ore 18:15, alla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale), si terrà la prima di una serie di conferenze dedicate alla storia di Genova dal Medioevo all’Unità d’Italia, curate da Maria Elisabetta Tonizzi. Titolo dell’incontro sarà “Genova nel Medioevo: istituzioni, politica e società” con Antonio Musarra. L’incontro è gratuito e potrà essere seguito in diretta Zoom, credenziali e maggiori informazioni disponibili sul sito www.societaletturescientifiche.it

Accomunati dalla vocazione per gli affari, figli d’una città-stato in cui la dimensione “privata” ha spesso il sopravvento su quella “pubblica”, tesi a stringere legami in ogni parte del mondo conosciuto, i Genovesi sono stati spesso additati come diversi. Un tema, questo, che da Dante a Braudel – pur con molte sfumature, imputabili a precise scelte di campo nei loro confronti –, non ha mancato d’appassionare generazioni di studiosi, giunti a teorizzare la necessità di tessere, più che una storia di Genova, «povera e scialba», secondo il grande Roberto Sabatino Lopez, consumata nelle lotte tra famiglie e nei continui cambi di governo, una storia dei Genovesi, con particolare riguardo alla loro espansione mediterranea. In realtà, quella genovese è, innanzitutto, una storia d’integrazione. Per comprendere a pieno esiti storici noti come la stessa espansione marittima è necessario tenere conto dell’esistenza d’un dialogo costante tra costa ed entroterra, tra commercio marittimo ed economia urbana e agraria, tra cultura materiale e afflato religioso, tra dinamica sociale e mutamento istituzionale, tra dialettica politica e proiezione mediterranea: insomma, tra le molte componenti d’una società estremamente articolata.

Antonio Musarra è Professore associato di Storia medievale presso Sapienza Università di Roma. È specializzato nella Genova medievale, nella storia delle crociate e dell'Oriente latino, nella storia dell'espansione italiana nel Mediterraneo medievale (dall'XI al XV secolo). I suoi interessi di ricerca includono le reti mercantili, la navigazione e la guerra navale. È autore di più di 20 monografie e di oltre 120 articoli. Tra le sue ultime pubblicazioni: L'isola che non c'è. Geografie immaginarie tra Mediterraneo e Atlantico (Il Mulino 2023); Fra Cielo e Terra. Gerusalemme e l'Occidente medievale (Carocci 2024).