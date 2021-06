Genova Medievale: di sestiere in sestiere, la visita guidata con 4 tappe in diversi luoghi

Quattro percorsi attraverso gli antichi sestieri del centro storico. Dalla Porta di San Tommaso al Molo per conoscere monasteri, pellegrini, storie d'amore e guerra in un viaggio nel tempo attraverso il medioevo. Si può scegliere quale sestiere visitare e prenotando tre tappe, la quarta è in omaggio.

1 tappa: il Borgo di Pré e Santa Brigida, tra santi e peccatori

Dalle 09:30 alle 11:00.

Appuntamento: stazione della Metro di Principe (Via Fanti d'Italia)

2 tappa: il Carmine, dove scorreva più vino che acqua

Dalle 11:00 alle 12:30

Appuntamento: piazza dell'Annunziata davanti alla Chiesa

3 tappa: le terre di San Siro, dal Ghetto alla Maddalena tra sacro e profano

Dalle 15:00 alle 16:30

Appuntamento: piazza della Meridiana

4 tappa: Genovesi, quindi mercanti, dalla Ripa Maris al Mandraccio

Dalle 16:30 alle 18:00

Appuntamento: piazza Caricamento (presso l'edicola)

Info e prenotazioni 346.4088926 349.6044703

Prezzi:

1 tappa € 10

2 tappe € 15

3 tappe € 20

4 tappe € 20 (la quarta è regalata)

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...