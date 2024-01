Primo viaggio del 2024 del “Genova Magic Express”: il trenino dedicato al maghetto più amato del mondo

Domenica 7 gennaio alle ore 9, dalla Stazione di Genova piazza Manin, “Avventure Cittadine” è lieta di annunciare il primo viaggio del 2024 del “Genova Magic Express”, il trenino magico dedicato a tutti i fan di Harry nel tragitto suggestivo tra boschi, colline e panorami mozzafiato sulla Genova-Casella.

Un lieto ritorno che verrà celebrato con contenuti speciali: come l'oroscopo del 2024 ispirato ai personaggi della saga suddivisi per casa di appartenenza. Il primo e unico trenino magico è un gioiello che solo Genova può vantare: da ottobre 2019 viaggia sulla rotta storica Genova-Casella raccontando la bellezza del territorio, la natura, la tradizione per tutti gli appassionati della saga del maghetto più famoso del mondo, che possono rivivere l’emozione del viaggio verso panorami incantati con la meta di un'ideale scuola magica allietati e interrogati dai professori.

Dopo la cerimonia dello smistamento con il Cappello Parlante, e dopo aver afferrato la Mandragola di Pomona, i viaggiatori riceveranno una golosità di Preti 1851... E poi poseranno per un ritratto ricordo (in formato digitale) in omaggio firmato da DaruMa Photo. Gioia, ironia, divertimento e parodia: non mancheranno le piroette di Minerva, le previsioni storte di Sibilla, i pianti di gioia di Mirtilla, la contagiosa allegria di Severus, le maledizioni di Bellatrix e i gossip di Rita, per inchinarsi ai cospetti della nobile Priscilla a cui bisognerà giurare fedeltà eterna. Il viaggio sempre diverso ha in serbo tante novità in un continuo susseguirsi di giochi e sfide a premi grazie a Erga Edizioni e poi indovinelli, anagrammi anche se non si può svelare tutto...

Ogni viaggio è diverso per apprezzare al meglio il panorama, la stagionalità e la bellezza dell'entroterra genovese e naturalmente il divertimento è assicurato per grandi e piccini. Non rimane che ripassare i libri, i film, i manuali di magia e impugnare la bacchetta per vivere l’avventura. Vivi l’esperienza di un viaggio inaspettato e indimenticabile in Liguria per tutta la famiglia o sfida i tuoi amici a colpi di incantesimi!

Informazioni e prenotazioni via messaggio whatsapp 340 4910024.

foto: fb@avventurecittadine