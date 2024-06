“Genova Magic Express” e “Magic Boat”: le date dell'estate 2024 per vivere la magia di Harry Potter

Genova Dreams Aps e Avventure Cittadine annunciano i viaggi dell'estate 2024 del “Genova Magic Express”, il Trenino Magico dedicato a tutti i fan di Harry Potter nel tragitto suggestivo tra boschi, colline e panorami mozzafiato sulla Genova-Casella da vivere con la divisa della casa e la bacchetta magica senza limite di età.

Un lieto ritorno che verrà celebrato con contenuti speciali: come l'oroscopo ispirato ai personaggi della saga, tarocchi delle streghe e scoperta del patronus magico.

Il primo e unico trenino magico è un gioiello che solo Genova può vantare: da ottobre 2019 viaggia sulla rotta storica Genova-Casella raccontando la bellezza del territorio, la natura, la tradizione per tutti gli appassionati della saga del maghetto più famoso del mondo, che possono rivivere l’emozione del viaggio verso panorami incantati con la meta di un'ideale scuola magica allietati e interrogati dai professori.

Dopo la cerimonia dello smistamento con il Cappello Parlante, e dopo aver afferrato la Mandragola di Pomona, i viaggiatori riceveranno una golosità di Preti 1851, poi poseranno per un ritratto ricordo (in formato digitale) in omaggio firmato da DaruMa Photo. Gioia, ironia, divertimento e parodia: non mancheranno le piroette di Minerva, le previsioni storte di Sibilla, i pianti di gioia di Mirtilla, la contagiosa allegria di Severus, le maledizioni di Bellatrix e i gossip di Rita, per inchinarsi ai cospetti della nobile Priscilla a cui bisognerà giurare fedeltà eterna. Ma quest'anno sappiamo che due Malandrini verranno a fare visita a sorpresa... Sirius e Lupin, sempre se la Umbridge non cambierà decreto ministeriale!

Il viaggio sempre diverso ha in serbo tante novità in un continuo susseguirsi di giochi e sfide a premi grazie a Erga Edizioni e poi indovinelli, anagrammi anche se non si può svelare tutto. Ogni viaggio è diverso per apprezzare al meglio il panorama, la stagionalità e la bellezza dell'entroterra genovese e naturalmente il divertimento è assicurato per grandi e piccini. Non rimane che ripassare i libri, i film, i manuali di magia e impugnare la bacchetta per vivere l’avventura.

Le date del viaggio esclusivo saranno: sabato 22 e domenica 30 giugno; sabato 6 e 20 luglio, domenica 28 luglio.

Dal 2019 l'Associazione di promozione sociale Genova Dreams in collaborazione con il gruppo di animazione Avventure Cittadine Genova, idea un nuovo modo di unire intrattenimento al divertimento, portando alla scoperta del territorio attraverso la fiaba del maghetto più famoso del mondo con il treno magico Genova Magic Express, ovvero il trenino storico di Casella. Da quel momento ogni viaggio proposto è stato un grande successo di pubblico:la chiave di successo dell'evento sta nell'aver creato un parallelismo di lettura tra le leggende del territorio e quello della saga del maghetto più famoso del mondo con un cast di attori eccezionali.

Così da ormai 5 anni Genova Dreams Aps porta migliaia di visitatori con il trenino storico sulla Genova-Casella alla scoperta della Superba e della Liguria: la fiaba si unisce alla storia, alla leggenda e alla tradizione del territorio risultando un'idea originale e trasversale. Una squadra di oltre una decina di attori vestono i panni dei personaggi magici e armati di simpatia e libri intrattengono per la durata del viaggio grandi e piccini in uno storytelling incantato e sorprendente con giochi e indovinelli.

Nel 2022 il trenino all'apice della notorietà e i media riservano servizi televisivi e giornalistici molto importanti arrivando persino al Tg1 su Rai1 in prima serata.

Dopo la pausa per i lavori di ristrutturazione della tratta, la squadra di Genova Dreams Aps torna alla grande il progetto delle Magic Experience 2024 con il format rinnovato e nuovi personaggi che viaggeranno sul “Genova Magic Express”: un viaggio inimitabile tra storia, tradizione, innovazione e divertimento per tutti.

Per celebrare la città di Genova si è pensato di ideare una nuova avventura sul mare, che unisce turismo e trasporto avvalendosi del battello e creando così la prima “Genova Magic Boat”: che salperà per fare ammirare a maghi e streghe di ogni età la Superba dal mare con incantesimi dal mare di sera. Si partirà con la prima data il 13 luglio 2024.

Un progetto quindi che vuole unire le due anime della nostra regione: il mare e l'entroterra in un unico racconto che mira a valorizzare in maniera alternativa la bellezza del territorio avvalendosi dei trasporti tradizionali visti anche come grande occasione di socialità immersiva. Infine verranno realizzate le prime “Magic Walk” passeggiate interattive in città in un format unico che unisce storytelling alla più tradizionale caccia tesoro, andando alla scoperta di personaggi riconducibili in maniera sorprendente al territorio. Ogni evento verrà sponsorizzato con i canestrelli magici di Preti 1851 dolciaria, con uno speciale invito alla lettura grazie ai libri di Erga Edizioni, inoltre verranno prodotte foto ricordo da DaruMa Photo che in ogni puntata donerà ai viaggiatori gli scatti ricordo.

Lo staff artistico principale: Sophie Lamour, Deborah Carelli, Alessandra Politi, Alberto Cervelli, Sabatino Perfetto, Manuel Moreno, Sabrina Flaccavento, Lorena Scarsi, Barbara Castellano, Patrizia Mostacci, Stefano Vajarelli, Denise Gorla, Nilda Ardito, Andrea Urbano.

Informazioni e prenotazioni via messaggio whatsapp al 340 4910024.