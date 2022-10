Genova letteraria recitata, il tour con gli occhi di illustri visitatori del passato

Genova, come scriveva Charles Dickens, "è un posto che cresce dentro di voi giorno per giorno. Sembra sempre che vi sia qualcosa da scoprirvi". Prenderemo in prestito le parole di scrittori, poeti, principesse e viaggiatori per vedere Genova con uno sguardo diverso. Qualcuno se ne innamorò, altri non videro l'ora di abbandonarla, tutti rimasero colpiti dalle case altissime dei carruggi, dai marmi, dagli affreschi... Impressioni di viaggio che fecero il giro del mondo.



Vedremo dove alloggiavano, dove gustavano un buon pranzo o un aperitivo sfizioso, dove amavano incontrarsi, o comprare i souvenir da portare a casa. Charles Dickens, Mark Twain, l'Imperatrice Sissi, Richard Wagner, Stendhal, Giorgio Caproni, Gustave Flaubert e tanti altri vi aspettano per raccontarvi la loro Genova.



E questa volta abbiamo una grossa novità: la visita sarà a due voci! La guida sarà affiancata da un'attrice che saprà immergerci nell'atmosfera della città vissuta e raccontata da importanti viaggiatori.



Appuntamento domenica 13 novembre alle ore 15 in piazza Caricamento, accanto alla statua di Raffaele Rubattino.



PREZZO 20€ PER PERSONA

gratis sotto i 12 anni



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA