Genova Jeans: il programma della prima edizione della kermesse

Dal 2 al 6 settembre 2021 arriva "Genova Jeans", manifestazione che intende promuovere Genova come capitale mondiale del jeans, cui ha dato origine imprimendo un marchio che è durato nei secoli. Il tutto guardando al futuro, all’innovazione sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Si tratta di un evento annuale: dal 2 al 6 settembre la prima edizione offre un ricco calendario tra mostre, musei, convegni, incontri, animazioni e spettacoli. Un progetto multiforme che inaugura la Via del Jeans, fil bleu che rilancia manifattura, moda, arte, commercio, ristorazione e cultura per promuovere il Made in Italy di qualità nel centro storico medievale dove dal milleduecento il jeans veniva prodotto, commercializzato e utilizzato.

Il percorso

Il percorso inizia negli spazi della Biblioteca Universitaria, che ospita il racconto delle origini genovesi del jeans e la loro evoluzione nei secoli con reperti storici e postazioni multimediali. La Biblioteca è anche sede delle conferenze, dell’info-point e della biglietteria/merchandising. Scendendo in Via di Prè si incontrano le vetrine in cui Diesel espone la sua visione del futuro del jeans. Il percorso prosegue verso la mostra “Behind the seams. Quanto credi di sapere del tuo jeans?” situata nel Mercato Comunale in Piazza dello Statuto dove è stata allestita una mostra interattiva sull’impatto della produzione del jeans sull’ambiente e le nuove soluzioni sostenibili. Si continua verso il Museo del Risorgimento, in cui oltre ai jeans dei Garibaldini, viene esposta l’opera donata dal famoso artista inglese del jeans Ian Berry “Ritratto di Giuseppe Garibaldi” che rende omaggio all’eroe dei due mondi.

Nel sottoporticato di Palazzo Ducale si trova l’esibizione “Diesel's denim heritage. A walking in its archive” dedicata ai pezzi leggendari ed iconici dell’archivio privato dell’azienda. Tappa fondamentale della manifestazione è il Museo Diocesano che ospita i “Teli della Passione”, riconosciuti oggi come gli antenati del jeans. Per concludere il percorso, l’edificio del Metelino ospita “ArteJeans, un mito nelle trame dell’Arte contemporanea”, una mostra che espone 36 opere donate alla città da artisti contemporanei di livello internazionale, in vista del futuro Museo del Jeans.

Lanterna in blu per GenovaJeans: al tramonto il monumento simbolo di Genova si illumina di blu per sottolineare il valore sociale e identitario del nostro patrimonio culturale.

Nei cinque giorni dell’evento si terranno conferenze, animazioni e spettacoli.

Il biglietto giornaliero costa 8 euro, la card per 5 giorni 15 euro. Prezzi ridotti per ragazzi da 14 a 24 anni. Gratis per minori di 13 anni.

Il programma

2 SETTEMBRE

ORE 10.00

- Conferenza stampa Genova Jeans

Biblioteca Universitaria

Proiezione video “Jeans-The Genoa-R-Evolution”

Interventi di:

Marco Bucci – Sindaco di Genova

Giovanni Toti – Presidente Regione Liguria

Carlo Maria Ferro – Presidente ICE

Manuela Arata – Presidente GenovaJeans

Alberto Candiani – Global Manager, Candiani Denim

Andrea Rosso – Diesel Sustainability Ambassador

Ursula Casamonti – ArteJeans

Livia Firth – Eco-Age

Q&A giornalisti

Da seguire* (dalle 19.30 alle 22.00)

- Quattro chitarre – Piazza del Campo

- Dj set A. Ansaldo e F. Bacci – Truogoli di Santa Brigida

*Tutti i giorni Marching Band lungo la Via del jeans dalle 18.30 alle 19.30

3 SETTEMBRE

ORE 17.00

- Cosa serve per produrre un paio di jeans?

Biblioteca Universitaria

Panel moderato da Nicola Giuggioli, Presidente di Eco-Age con:

Simon Giuliani – Global Marketing Director, Candiani Denim

Andrea Rosso – Diesel Sustainability Ambassador

Patrizia Bacci Biondi – Presidente Roy Roger’s

Chicco Barina – Designer Black Studio

Alice Tonello – CEO Tonello

Da seguire* (dalle 19.30 alle 22.00)

- La voce e la musica di Babboleo Live – Piazza del Campo

- Street Dance – Truogoli di Santa Brigida

*Tutti i giorni Marching Band lungo la Via del jeans dalle 18.30 alle 19.30

4 SETTEMBRE

ORE 11.30

- Presentazione del libro “Jeans before Blue Jeans” di Marzia Cataldi Gallo

Biblioteca Universitaria

Introduce Simon Giuliani, Candiani Denim

ORE 17.00

- Qual è il legame tra l’empowerment delle donne e i jeans?

Biblioteca Universitaria

Panel moderato da Cinzia Malvini, giornalista, con:

Stella Jean, Designer

Antonella Bussi, Giornalista

Antonella Mansi, Presidente Centro di Firenze per la Moda Italiana

ORE 19:00

- Presentazione del libro “Quel blu di Genova” di Michele Mozzati.

Truogoli di Santa Brigida (con Bar Caffè Librìdo)

Introduce Manuela Arata

Da seguire* (dalle 19.30 alle 22.00)

- Zena Swingers – Piazza del Campo

- Genova Parkour – Truogoli di Santa Brigida

*Tutti i giorni Marching Band lungo la Via del jeans dalle 18.30 alle 19.30

5 SETTEMBRE

ORE 17.00

- I jeans e l’economia circolare

Biblioteca Universitaria

Panel moderato da Alberto Candiani, Global Manager

Candiani Denim, con:

Hakan Karaosman, University College Dublin

Francesca Romana Rinaldi – SDA Bocconi

Marco Penazzi – Sviluppo e approvvigionamento tessuti QUID

Matteo Ward – Co-Fondatore, Wråd

David Erba – Co-Founder e CEO di Green Chic

Roberto Cingolani – Ministro della Transizione Ecologica (tbc)

Da seguire* (dalle 19.30 alle 22.00)

- Country Last Train– Piazza del Campo

- Naima Academy – Truogoli di Santa Brigida

*Tutti i giorni Marching Band lungo la Via del jeans dalle 18.30 alle 19.30

6 SETTEMBRE

ORE 16.00

- Jeans: musica, protesta, speranza, energia e un grande futuro dopo un passato leggendario. Da “The Wild One” a Black Lives Matter

Biblioteca Universitaria

Conferenza spettacolo di Renato Tortarolo, regia e produzione di Gabriele Sanlazzaro

ORE 17.00

- Diamo i numeri…

Biblioteca Universitaria

Conferenza stampa di chiusura

Da seguire* (dalle 19.30 alle 22.00)

- Gnu Quartet– Piazza del Campo

- Street Dance – Truogoli di Santa Brigida

*Tutti i giorni Marching Band lungo la Via del jeans dalle 18.30 alle 19.30.