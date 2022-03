Genova Hogwarts Express e Antola Experience: una giornata dedicata alla natura magica della Liguria

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 26 marzo alle ore 9 torna Genova Hogwarts Express, il magico trenino dedicato ai fan di Harry Potter per stupire grandi e piccini, e far conoscere l'entroterra ligure attraverso il libro più letto del mondo.

Questa volta in un'edizione speciale “green” in collaborazione con Antola Experience di Parco Regionale dell'Antola per conoscere luoghi inesplorati e gusti mai assaggiati!

Il trenino partirà dalla stazione di Manin per arrivare a Casella con uno spettacolo straordinario insieme a tutti i personaggi della scuola di magia più famosa di sempre. Ad accogliere i maghetti ci saranno: la mitica professoressa di erbologia Pomona Sprite, interpretata da Deborah Carelli; Alberto Cervelli nei panni del professor Piton e naturalmente la cattivissima Bellatrix Lestrange alias Sophie Lamour, ideatrice del progetto. Ma la squadra è ricchissima di personaggi: non mancheranno Sibilla Cooman, la professoressa McGranitt, Tonks, Priscilla Corvonero, Rita Skeeter, Olympe, ed Harry Potter. Tutti i viaggiatori potranno degustare i canestrelli magici gentilmente offerti da Preti 1851 e foto ricordo a cura dello studio fotografico DaruMa Photo.

In questa edizione interamente dedicata alla natura magica della Liguria, oltre al viaggio ci saranno sorprese e due lezioni speciali presso il salone Antola Experience di Parco Regionale dell'Antola: “Alla scoperta dei Patronus che vivono nell' Antola” e “Le Piante di Pomona: erbologia di montagna”

I piccoli maghi avranno un compito: realizzare delle foto speciali per raccontare la giornata, che andranno pubblicati su Instagram con gli hashtag #genovahogwartsexpress #antolamagica. Le 3 foto che riceveranno più like vinceranno dei premi speciali e verranno pubblicate sulla pagina Facebook di Avventure Cittadine Genova, e su Potterandmore.com il portale italiano dedicato a il mondo di J.K Rowling.

Posti limitati.

Prenotazioni obbligatorie attraverso messaggio Whatsapp +39 340 491 0024 indicando: nome dell'evento, numero partecipanti.