“Genova Gioca 2024”: due giorni a Sestri Ponente tra giochi di ruolo, da tavolo e tornei

Un weekend all'insegna del gioco a Genova, sabato 6 e domenica 7 aprile: dagli organizzatori del Genova Comics & Games, arriva “Genova Gioca 2024”, due giorni immersi in un mondo di divertimento e svago, dove il gioco diventa protagonista. Appuntamento in piazza dei Micone e piazza Pilo a Sestri Ponente, ingresso gratuito.

Tra le proposte:

- Giochi da tavolo per tutte le età e gusti

- Giochi di ruolo per un'infinità di storie

- Tornei

- Laboratori creativi per scatenare la fantasia

Info e prenotazioni sulla pagina Instagram Genova Gioca o alla mail info@genovacomics.it