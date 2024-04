“Genova, Giardino d'Europa”: tornano i Rolli Days di Primavera

Con l'arrivo della bella stagione tornano i Rolli Days di Primavera, splendida opportunità per andare alla scoperta delle meraviglie architettoniche della Superba. Il tema di questa edizione è “Genova, Giardino d'Europa”.

I quartieri genovesi in cui le sagome delle antiche ville rinascimentali emergono tra gli edifici più moderni, e il conseguente contrasto visivo che testimonia la complessa evoluzione della città nel corso dei secoli, saranno i protagonisti dei Rolli Days di Primavera 2024. Il concept della manifestazione, prevista da venerdì 17 a domenica 19 maggio, è infatti il paesaggio urbano di Genova che riflette una fusione di elementi storici e industriali, frutto delle stratificazioni di epoche, edifici, destinazioni d’uso e personalità che l’hanno caratterizzata e plasmata nel corso dei secoli.

Alcune delle modifiche più significative risalgono al XIX secolo, quando la città subì una profonda trasformazione e si trovò coinvolta nel fervore industriale che portò alla costruzione di fabbriche e infrastrutture. Le aree che più di tutte vennero coinvolte nell’espansione cittadina furono quelle che, fino a quel momento, corrispondevano alle periferie genovesi, verdeggianti, un tempo sfondo idilliaco per i più sontuosi Palazzi di Villa, tesoro architettonico e artistico e testimonianza del Siglo de oro della città e delle sue famiglie aristocratiche.

I giardini

Il vero fiore all’occhiello di queste sontuose residenze, descritte già dagli ospiti dell’antica Repubblica come lussureggianti paradisi terrestri, erano i grandi giardini che le circondavano e che costituivano, per le famiglie nobili che passavano in questi luoghi il loro periodo di villeggiatura, un locus amoenus dove potersi dedicare al riposo. Particolarmente estesi, ricchi delle essenze più particolari, progettati e costruiti in modo da stupire continuamente chi passeggiava tra i loro viali, spesso attraverso complessi giochi d’acqua e grotte artificiali, che contribuivano a creare un’atmosfera da sogno e bucolica, i giardini delle ville genovesi, rappresentavano un unicum in tutta Europa.

Oltre alle usuali visite ai Palazzi dei Rolli collocati nei centri nevralgici della manifestazione, i visitatori avranno dunque la possibilità di sviluppare percorsi e parallelismi accattivanti, sulle orme delle più importanti famiglie genovesi dell’epoca rinascimentale e delle loro residenze, anche grazie alle novità quali Villa Sciallero Carbone a Sestri Ponente con i suoi affreschi di fine ‘500, esempio di struttura architettonica pre-alessiana.

«Genova è una città caratterizzata da interi quartieri destinati alla villeggiatura che ne hanno determinato nei secoli un'immagine unica a livello europeo. Purtroppo questa immagine, questa visione del territorio in cui le ville determinavano il punto di contatto tra il mare e i monti, attraverso strepitosi giardini, è stata in larga parte sacrificata dell'espansione della città tra Otto e Novecento – spiega Giacomo Montanari, curatore scientifico dei Rolli Days –. Oggi recuperare la percezione delle ville sul territorio, i loro apparati decorativi e la loro vitale connessione, diretta, coi palazzi di città Patrimonio UNESCO, rappresenta una prospettiva fondamentale per comprendere il tessuto della città e il rapporto vitale, antico e ancora contemporaneo, tra centro e delegazioni».

«Con grande piacere annunciamo questa edizione dei Rolli Days, una manifestazione che si rinnova tre volte l’anno per celebrare la storia e la bellezza di Genova – sottolinea l’assessore al Marketing territoriale Francesca Corso –. Questa edizione, accanto ai palazzi nobiliari, vede protagoniste le ville rinascimentali che testimoniano la complessa evoluzione urbanistica della nostra città e che offrono ai visitatori percorsi affascinanti e nuove suggestioni legate alle residenze nobiliari e ai loro giardini mozzafiato. Non vediamo l'ora di condividere questa esperienza unica con tutti coloro che vorranno esplorare la bellezza e la ricchezza culturale e artistica di Genova».

Protagonisti delle giornate dei Rolli saranno come sempre i divulgatori scientifici, giovani professionisti specializzati nel racconto consapevole di uno dei patrimoni di maggior rilievo storico e culturale italiano, i quali contribuiranno a popolare per un intero week end sia i Palazzi nel cuore della città, sia gli edifici ubicati negli altri quartieri genovesi.

Per le visite è necessaria la prenotazione al link https://rollidays.happyticket.it/ a partire dal 2 maggio.

Siti visitabili

Gli orari saranno disponibili su https://landing.visitgenoa.it/rollidays-online/ e sul sistema di prenotazione.

Palazzi

Palazzo Antonio Doria Spinola (Prefettura)

Palazzo Interiano Pallavicino

Palazzo Agostino Pallavicino

Palazzo Spinola Gambaro - consigliato da Radio Monte Carlo

Palazzo Lercari Parodi

Palazzo Tobia Pallavicino (Camera di Commercio) - consigliato da Radio Monte Carlo

Palazzo Gio Battista Spinola Doria

Palazzo Nicolosio Lomellino

Palazzo Bianco e Tursi

Palazzo Baldassarre Lomellini

Palazzo Rosso

Palazzo della Meridiana

Palazzo Lomellini Patrone (Comando Militare)

Palazzo Balbi Senarega

Palazzo dell'Università - consigliato da Radio Monte Carlo

Museo di Palazzo Reale

Palazzo Gio Battista Centurione Pitto

Galleria Nazionale di Palazzo Spinola

Palazzo Ambrogio Di Negro

Palazzo Gio Vincenzo Imperiale

Palazzo Doria Carcassi

Palazzo Doge Ferretto

Ville e altri siti

Albergo dei Poveri

Teatro Carlo Felice

Villa Pallavicino delle Peschiere

Villa Imperiale di Terralba - consigliata da Radio Monte Carlo

Villa Musso Piantelli

Villa del Principe

Villa Spinola di San Pietro

Villa Sciallero Carbone - consigliata da Radio Monte Carlo

Villa Imperiale Scassi

Villa Lomellini Rostan

Villa Centurione del Monastero

Villa Centurione Doria (Museo Navale)

Villa Duchessa di Galliera

Archivio Diocesano

Biblioteca Diocesana Mons. Luigi Roba

Chiostro dei Canonici - Museo Diocesano

Palazzo BPER

Archivio di Stato

Chiese

Oratorio dei Santi Nazario e Celso

Chiesa di San Pancrazio

Basilica di San Siro

Chiesa di San Sisto II Papa Martire e Natività di Maria Vergine

Basilica di Santa Maria Assunta in Carignano

Chiesa di Santa Maria Immacolata

Chiesa di Santa Marta

Chiesa di Santa Zita

Chiesa dei Santi Cosma e Damiano

Eventi collaterali

Come sempre, i numerosi eventi collaterali che animeranno le giornate della manifestazione permetteranno di vivere, attraverso proposte musicali e teatrali, giornate di cultura a 360° in palazzi unici al mondo. Tra questi, per la prima volta a Genova, verranno portate alcune delle opere liriche più famose all’interno degli atri e dei saloni delle maestose dimore cittadine.

Per il ciclo “La Grande Opera in villa”, sabato 18 alle 17 nella Villa Pallavicino delle Peschiere andrà in scena La Traviata di Giuseppe Verdi mentre, domenica 19 maggio, alla stessa ora, a Palazzo della Meridiana l’appuntamento sarà con La Tosca di Puccini. Entrambi gli eventi sono su prenotazione.

In occasione di Genova capitale europea dello sport 2024, i Rolli Days dedicano la giornata di domenica 19 maggio alla corsa, proponendo una family run non competitiva lungo le vie e le piazze dei Rolli. La Rolli Run partirà alle 10 da piazza Fontane Marose, e attraverserà salita Santa Caterina, via Roma, piazza de Ferrari, via Luccoli e via Garibaldi: un percorso che permetterà a tutti i partecipanti di immergersi nella Genova dei Rolli in un modo inedito. Evento su prenotazione.

Nell’ambito delle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, indette dall'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana, l'Ufficio Beni Culturali dell'Arcidiocesi di Genova organizza “Mi prendo cura della mia città”: tre giorni di apertura delle chiese del centro storico e degli istituti culturali, che in questi ultimi vent'anni anni hanno ricevuto i fondi dell'8xmille alla Chiesa Cattolica per attività culturali e di restauro.

Anche questa edizione dei Rolli Days è cofinanziata dal progetto DOGE - Dimore dell’Ospitalità Genovese Europea, finanziato dal ministero del Turismo nell’ambito del bando Valorizzazione dei comuni a vocazione turistico-culturale con siti UNESCO e città creative UNESCO.

Tutte le info: https://landing.visitgenoa.it/rollidays-online/.

Foto: Comune di Genova