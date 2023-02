La Genova di Faber, passeggiata a tema musicale nei luoghi di De André

Un percorso dedicato a Fabrizio De André, che si snoda tra Piazza De Ferrari, Caricamento e Via del Campo, tra le strade, le piazze ed i vicoli più significativi del suo percorso umano e artistico, alla scoperta delle bellezze nascoste di questa città che Faber definì “sua moglie” proprio per ribadire il suo legame indissolubile con le sue origini. ll tour parte alle ore 15:30 dal luogo simbolo della città, l’emporio–museo viadelcampo29rosso, gestito dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro, dove i fan di De André possono ammirare oltre ai dischi in vinile originali, memorabilia e la mitica “Esteve ’97” appartenuta a Faber.

Una passeggiata per i caruggi della città vecchia e sul frontemare, ascoltando i racconti sull’album, i luoghi e i protagonisti delle storie. “Creuza de ma”, un album e il suo autore. Una data, il 1984, quella dell’uscita di questo disco che ci proietta nelle atmosfere mediterranee di Genova e ci accompagna tra i caruggi senza mai perdere di vista il mare su cui la Superba si affaccia.

Viadelcampo29rosso progetta e gestisce percorsi guidati nei meandri del Centro Storico alla ricerca dei luoghi e delle suggestioni evocate dai grandi cantautori e poeti genovesi. Gli itinerari proposti, dedicati sia ai turisti sia ai genovesi, sono certificati "viadelcampo29rosso”, ossia raccontano di luoghi, personaggi e fatti autentici, realmente accaduti e non romanzati, raccolti da testimonianze di autori, parolieri e musicisti che nei luoghi toccati dal percorso hanno vissuto davvero.

Info

Le visite avranno luogo sabato 25 febbraio, sabato 25 marzo, sabato 8 aprile

Solo su prenotazione al numero 320 8809621 - 010 2474064 o via mail info@viadelcampo29rosso.com