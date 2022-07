“La Genova di Faber”: passeggiata nella città vecchia sulle orme di Fabrizio De André

Sabato 23 luglio e sabato 13 agosto, alle ore 18 ritorna “La Genova di Faber”, la passeggiata nella Città Vecchia sulle orme di Fabrizio De André.

Partendo da viadelcampo29rosso, lo spazio museo dedicato alla “scuola genovese” dei cantautori, inizierà una camminata per genovesi e turisti nei luoghi resi celebri da alcune canzoni di Fabrizio De André, contenute in particolare nel suo straordinario album Creuza de ma, alla scoperta delle bellezze nascoste di questa città che De André definì “sua moglie”, proprio per ribadire il suo legame indissolubile con le sue origini.

Un’opera musicale che proietta i partecipanti nelle atmosfere mediterranee di Genova e li accompagna tra i caruggi senza mai perdere di vista il mare su cui la Superba si affaccia.

Il tour parte dal luogo simbolo della città, lo spazio–museo viadelcampo29rosso dedicato alla canzone d’autore genovese, gestito per il Comune di Genova dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro. Qui i fan di De André possono ammirare oltre ai dischi in vinile originali, memorabilia e la mitica “Esteve ’97” appartenuta a Faber.

L’ingresso al museo è gratuito.

Info

Il costo della visita è di € 10,00.

Solo su prenotazione al numero 320.8809621 o via mail info@viadelcampo29rosso.com (soggetta a conferma, minimo 8 pax).