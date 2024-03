Martedì 26 marzo alle ore 18:15, alla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale), si terrà il secondo appuntamento di una serie di conferenze dedicate alla Storia di Genova, dal Medioevo all’Unità d’Italia, a cura di Maria Elisabetta Tonizzi. Titolo dell’incontro sarà “Genova nell'età dei Magnifici (1528-1797)” con lo storico Paolo Calcagno.

L’incontro è gratuito e potrà essere seguito in diretta Zoom, credenziali e maggiori informazioni disponibili sul sito www.societaletturescientifiche.it

Scopo dell'intervento di Paolo Calcagno sarà mettere a fuoco il sistema politico della Repubblica di Genova in età moderna, che poggiava su un patriziato tradizionalmente diviso e talora propenso alla sedizione politica. Questo quadro sarà delineato in rapporto al comportamento diplomatico della Repubblica, costantemente alla ricerca di partner che ne potessero garantire la sicurezza e al contempo offrire opportunità sul piano economico e finanziario. Sarà dato spazio anche all'immagine che gli osservatori esterni elaborarono di tale sistema. La cronologia indicata nel titolo ricalca la fase di vita della Repubblica aristocratica, dalla riforma di Andrea Doria fino alla caduta determinata dall'arrivo in Italia delle truppe di Napoleone Bonaparte.

Paolo Calcagno è professore associato di storia moderna presso l'Università di Genova. Fa parte del Laboratorio di storia marittima e navale - Centro di ricerca Fernand Braudel. Si occupa prevalentemente di tematiche sociali ed economiche relative allo spazio mediterraneo dei secoli XVI-XVIII, nonché alle connessione tra Mediterraneo e Atlantico nel quadro dei traffici globali dell'epoca