La Genova ebraica (visita narrata)

Fuggire dalla Spagna ma non solo in cerca di nuove “terre promesse”. Approdare a Genova durante uno degli inverni più freddi della storia. Storie di abbandoni, di subdole persecuzioni, di prediche con obbligo di ascolto. Di grandi medici passati alla storia e qui emarginati ma desiderati da tutta l’aristocrazia dei Palazzi dei Rolli. Di ghetti ma non solo. Di colpe a giustificazione del desiderio di emarginare e sterminare che si perdono nella notte dei tempi. Del bisogno di stare vicini per poter condividere un percorso terreno e rimanere testimonianza. Di uomini grandi e profondi come Mazzini e del suo rispetto e amore verso questa cultura. Delle pietre d’inciampo. Delle leggi razziali. Del Rabbino Pacifici e del Cardinal Boetto. E tanto altro che come un’onda leggera ci condurrà tra i vicoli di Genova.

Questa visita guidata è realizzata in accordo con la Comunità ebraica di Genova, che supervisiona i contenuti e le modalità e approva gli obiettivi del tour.

Visita riservata a piccoli gruppi.

Durata: due ore (circa)

Prenotazione obbligatoria con wa/sms al 328 4222168

Dalet Tracce di Memoria