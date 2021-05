Orario non disponibile

Green, natura, uomo, città, tecnologia, designer, artigianato di design, prodotti e materiali, surface, home and decor design: con approfondimenti, conferenze, seminari, dibattiti. Aree espositive straordinarie come atri, locali, appartamenti nel cuore del distretto. Un percorso espositivo con installazioni di verde diffuso: tutto questo è Genova Design Week, dal 17 al 21 giugno 2021.

La seconda edizione di Genova Design Week questa volta coinvolge tutta la città con aperture promozionali dei protagonisti del comparto architettura, design, creatività e quelli extra-settore attinenti al “green”, diventando un unico straordinario evento. Un’opportunità di visibilità e di professionalità per far comprendere le grandissime potenzialità per i designer, sia dal punto di vista qualitativo che da quello progettuale.

Le novità

Tutta la creatività “green” che cambia il mondo:

l’economia circolare e sostenibile, la green mobility e tutto quello che crea sviluppo economico basato sul

miglioramento del benessere umano e dell’equità sociale.

Progetto “la città che foglia e fiora”:

ideato dagli architetti del Distretto pensato per installazioni verdi temporanee e anche permanenti, realizzato in collaborazione con il Comune di Genova.

Progetto “installazioni creative a cielo aperto”

Realizzazione di installazioni creative in alcune piazze all’interno del Distretto del Design, progettate e realizzate dal binomio architetti-aziende per immergere nel design gli spazi espositivi e promuovere la creatività a tema green nel centro storico.