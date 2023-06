Arriva la Genova Dance Parade: sfilata in centro con musica, ballo e dj di fama internazionale

Gran finale per le serate “a vele spiegate” dell'estate genovese. I grandi concerti gratuiti in piazza della Vittoria, che fanno da cornice ai festeggiamenti per l'arrivo di The Ocean Race, si chiudono con una super parata ricca di balli e divertimento. Domenica 2 luglio le vie e le piazze del centro ospitano la coloratissima Genova Dance Parade, evento di musica elettronica ideato da Alessio Parodi, Daniele Sartore e Valentino Marchiori.

L'evento segue il modello realizzativo di alcune delle manifestazioni più importanti e iconiche d'Europa, che, attraverso un modello virtuoso, hanno saputo coniugare territorio, città e musica coinvolgendo un target variegatissimo di persone. Arriva dunque, anche all'ombra della Lanterna, un appuntamento dal respiro internazionale e attuale, dove il festeggiamento incontra il tema dell'ambiente e della sostenibilità.

Un percorso prestabilito prevede il passaggio di autovetture e carri che diffondono musica: si parte intorno alle 18 dall'Ocean Live Park per poi percorrere viale Brigate Partigiane, via Cadorna, via XX Settembre; da qui, svolta in via Ceccardi, via Dante e percorso a ritroso in via XX Settembre e via Cadorna fino ad arrivare in Piazza della Vittoria. Qui, sempre dalle 18, un maxi palco vedrà l'esibizione di dj di fama internazionale. Ecco tutti i protagonisti.

Pan-Pot: con questo nome sono conosciuti i musicisti, DJ's e produttori tedeschi Tassilo Ippenberger e Thomas Benedix. Il duo è ritenuto una delle collaborazioni più significative nell'ambito della musica techno, sia per quanto riguarda il volume di vendite che responso della critica. Fin dal loro concepimento, i Pan-Pot hanno affermato la loro presenza nella scena della musica techno contemporanea riscuotendo enorme successo nel 2007, con il rilascio del loro primo album Pan-O-Rama, prodotto con l'allora nascente etichetta discografica di Anja Schenider, Mobilee records. Il loro repertorio musicale è caratterizzato da una varietà di influenze musicali tra cui House, Techno e IDM, permettendo loro di dar vita a Live Set definiti da ritmiche decise, suoni elettronici e vocals.

Matthias Tanzmann: il percorso artistico di Matthias Tanzmann ha inizio nel 1997, come resident in uno dei più importanti club di tutta la Germania, il Distillery di Lipsia, la sua città natale. Il suo stile si è evoluto negli anni sviluppandosi dalla classica Deep House, passando per la Minimal fino ad arrivare alla Techno. Un tracciato tutt'ora in continua evoluzione, non esclusivamente indirizzato al dancefloor ma caratterizzato da una base di suoni deep e scuri, pervasi da un beat trasversale fra house e techno. la fine degli anni '90 segna indelebilmente la svolta della carriera di Matthias: fonda, con Daniel Scholz, la "Gamat 3000 recordings", presentando parallelamente produzioni su etichette come Dessous Recordings, Freude am Tanzen e FM musik, giungendo all'apice con la hit "Feeling Love" nel 1999. Il nuovo millenio vede il debutto di Matthias in versione solista con l'e.p. "Rose Garden", che lo conferma definitivamente nel panorama internazionale. Oggi, Matthias Tanzmann è uno dei dj più richiesti del panorama europeo, grazie a performance strabilianti nei club di tutta la Germania, a un tour asiatico ed uno sud-americano riuscitissimi e all'esser diventato resident di una delle situazioni di maggior successo, il Circoloco.

Davide Squillace: nato a Siena ma trasferito a Napoli in giovanissima età, Squillace è un protagonista di primo piano del panorama Techno parteopeo. Le sue release su etichette storiche come la Genetic, Design, Primate, Sketch ecc ecc, hanno ottenuto ottimi riscontri sia dalla critica che dal pubblico che lo hanno consacrato tra i grandi nomi della Techno mondiale. Oggi Davide vive a Barcellona, dove produce durante la settimana, mentre nel weekend vola per suonare nei locali più prestigiosi del pianeta. Il suo sound è una micidiale miscela di Techno, Hardgroove e Funk in pieno stile Naples.

Tra gli altri protagonisti, Valentino, Menny b2b Fav.

