Visita guidata “Camminando in Sottoripa La Scura”

Genova Cultura organizza un tour nel centro storico cittadino alla scoperta della zona di Sottoripa, domenica 19 febbraio alle 15:30. “Sottoripa La Scura” è il tratto di Sottoripa tra Vico San Marcellino e via del Campo, perché Sottoripa, come molti pensano, non termina all’incrocio con via Ponte Calvi. Il nome “la scura” deriva dalla sua sopraelevazione e per i porticati più bassi e arretrati rispetto alla ripa che conduceva alla Porta di Santa Fede. In questa passeggiata visiteremo la Chiesa di San Pancrazio, nota fin dall’XI secolo, ricostruita su progetto di Antonio Ricca dopo il bombardamento navale francese del 1684 in forma tardo barocca.

Tra le opere d’arte all’interno della chiesa, il bellissimo trittico fiammingo illustrante la vita di San Pancrazio (inizio del ‘500), collocato dietro l’altare maggiore. Infine ci addentreremo nella città vecchia, all’interno delle mura del Barbarossa, nella zona tra via del Campo, Piazzetta Fregoso e Vico Untoria dove nel 1660 venne inaugurato il “ghetto” ebraico. Gli ebrei in città si occupavano prevalentemente di commercio e i genovesi pur apprezzando le doti commerciali degli stessi, recintarono la zona e posero degli accessi sorvegliati per evitare i contatti tra ebrei e cristiani. Il ghetto venne poi trasferito in piazza dei Tessitori, a Sarzano.

Contributo per la partecipazione: 10 euro soci, 12 euro non soci. Necessaria la prenotazione scrivendo a genovacultura@genovacultura.org o telefonando ai numeri 010 3014333 - 392 1152682