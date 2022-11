Tour guidato al Cimitero Monumentale di Staglieno

Sabato 12 novembre alle ore 14:30 Genova Cultura organizza l'evento “Cimitero di Staglieno. Il realismo borghese”, conferenza itinerantea cura di Debora Colombo. Tra viali, porticati, colline, dove una natura romantica e intima accentua il senso dell’infinito che vince sulla morte, ammiriamo lo sviluppo di “un’arte difficile” com’è stata definita la scultura, che conquista la materia e parla direttamente al cuore. L’itinerario al cimitero di Staglieno offre al visitatore la possibilità d’avere un percorso a carattere generale approfondito secondo le diverse aree tematiche che la complessa e variegata produzione scultorea della necropoli offre. In questo percorso: le famiglie della borghesia genovese intendono lasciare ai posteri dei monumenti parlanti delle loro esimie virtù, quindi affidano allo scultore le rappresentazioni del caro estinto attraverso una ricerca verista, ricca di particolari, adatta alla rappresentazione del mito della famiglia e del lavoro. Un esempio l’iscrizione della Tomba Queirolo “Lavoro, onestà e famiglia”.

Contributo per la pertecipazione: 10 euro per i soci, 12 per i non soci. Necessaria la prenotazione scrivendo a genovacultura@genovacultura.org o telefonando allo 010 3014333 - 392 1152682