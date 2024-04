Tour guidato alla scoperta della Genova antica, tra bordelli e case chiuse

L'Associazione Genova Cultura ripropone la visita guidata alla scoperta della “Genova antica, tra bordelli e case chiuse”, sabato 7 aprile alle ore 15:30. Un itinerario che si svolge tra alcune di quelle che erano le zone “a luci rosse” della città, dal Medioevo fino all’abolizione nel 1958. Alla scoperta di un aspetto di Genova poco conosciuto, tra vicoletti oscuri, piazzette nascoste e palazzi nobiliari: verranno svelati aneddoti piccanti e spesso divertenti, ricordi malinconici e segreti intriganti di alcune delle case chiuse e delle “signorine” più famose.

Galleria Mazzini: nei paraggi c’era il “Suprema”, in assoluto la casa chiusa più chic della città. Via Garibaldi: prima di diventare la lussuosa “Strada Nuova” a metà del ‘500, era sede del bordello pubblico. Via Maddalena e piazza Lepre: dove si trovava il famoso “Lepre”, molto in voga nel ventennio, perchè frequentato dai gerarchi fascisti, che venivano accolti dalla portinaia “Dolly” con il saluto romano, Vico Castagna: il “Castagna”, il più amato dagli studenti. Porta Soprana: “il Sommergibile“, uno dei più economici.

Tour condotto da guida abilitata, contributo di partecipazione 10 euro soci, 12 euro non soci. Necessaria la prenotazione. Info e prenotazioni: genovacultura@genovacultura.org - 392 1152682 - 010 3014333.