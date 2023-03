Genova Cultura organizza l'incontro “Il pH dell'organismo: effetti e indicazioni” a cura di Laura Morando e Lorena Brunato. La qualità della nostra vita dipende dalla condizione psico-fisica del nostro organismo, dallo stato di salute delle nostre cellule. Per ottenere uno stato di equilibrio e di benessere totale, è necessario che il nostro corpo possa svolgere tutte le sue funzioni al meglio. Uno dei parametri più funzionali è quello del controllo del nostro pH e scoprire quali sono i metodi per migliorare tutti i processi metabolici e di riparazione tissutale attraverso l’alcalinizzazione. Per esempio conoscere i benefici dell’acqua alcalina ionizzata per la salute.

L'incontro, a ingresso libero, si svolgerà giovedì 2 marzo alle 18:30 presso Genova Cultura, via Roma 8b cancello. Necessaria la prenotazione srivendo a genovacultura@genovacultura.org oppure telefonando ai numeri 010 3014333 - 392 1152682