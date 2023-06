I Love Italia Night: la grande musica italiana in Piazza della Vittoria con Paola e Chiara

Non si ferma la grande musica a Genova. I grandi concerti gratuiti in piazza della Vittoria, che fanno da cornice ai festeggiamenti per l'arrivo di The Ocean Race, proseguono mercoledì 28 giugno con una serata interamente dedicata alla musica Made in Italy. Sul palco saliranno prima i cinque giovani vincitori del contest Power2Music organizzato da Pulsee Luce e Gas, brand digital di Axpo Italia, sponsor del Comune di Genova. A seguire un duo al femminile che ha fatto la storia recente, e che continua ad appassionare con la sua carica di energia e sensualità: grande attesa per il live di Paola & Chiara.

Le due sorelle Iezzi faranno scatenare il pubblico dalle 22 portando in scena Paola & Chiara Per Sempre, tour che segue l'uscita del nuovo progetto discografico Per Sempre, anticipato dal singolo Furore – in gara alla 70^ edizione del Festival di Sanremo – e dal brano Mare Caos. L’album è ricco di collaborazioni e duetti inediti: da Emma a Elodie, passando per Jovanotti, Gabry Ponte, Noemi e Max Pezzali. Lo show - come promettono le artiste - rispecchierà le tre anime del duo: rock, latin e disco.

Alle 21, prima dello show di Paola&Chiara, spazio ai giovani talenti della musica italiana. Sul palco, infatti, saliranno i cinque vincitori del contest “Power2music”: un contest ad alto impatto sociale lanciato da Pulsee Luce e Gas, brand 100% digitale di Axpo Italia, che sostiene il talento di giovani e creativi nel mondo della musica, sfruttando una delle ultime novità in fatto di alta definizione sonora. Tra i cinque giovani, anche la genovese doc Carlotta Rosini; con lei, anche Keyra (al secolo Annapaola Giannattasio, di Salerno), Disteso (Davide Distaso, nato a Trani ma sempre vissuto a Barletta), Viscardi (Vincenzo Viscardi, di Vico Equense) e Vima (Vincenzo Mugavero, di Caltanissetta). Il concorso porterà all'uscita di un EP5 contenente i cinque brani vincitori, prodotti in "dolby atmos", innovativa tecnologia audio immersiva. Al progetto di qualità ha partecipato anche Andro, tastierista, produttore e programmatore della celebre band italiana Negramaro, che ha incontrato i vincitori del contest prima della registrazione dei brani in una delle sessioni di coach creativo per affinare le loro produzioni musicali.

Il compito di dare inizio alla grande serata (alle 20:30) e di concluderla (dopo l'esibizione di Paola&Chiara) spetta al dj Robbi Rocca, che farà ballare e saltare la piazza sulle note della musica commerciale più amata degli ultimi anni. Il djset riprenderà dopo l'esibizione di Paola&Chiara. Robbi Rocca, nel corso della sua carriera, ha partecipato a svariate manifestazioni musicali, eventi pubblici e privati e serate nelle migliori discoteche a livello nazionale. Nel 2015 ha partecipato a un progetto musicale molto importante a livello discografico dal nome 3PEAKS, realizzando le tracce MoetFriendzone, Vediamo e Leave Me. Nel 2017 è autore per i Plastik Duck del Remix di Oye Senorita e nel 2018 dei Remix di Gala, Danijay, Giusy Ferreri e Demi Lovato.

foto: fb@paolaechiaraofficial