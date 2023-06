Dardust e Gianmaria a Genova per un grande concerto in Piazza della Vittoria

I grandi concerti gratuiti in piazza della Vittoria, che faranno da cornice ai festeggiamenti per l'arrivo di The Ocean Race, prendono il via lunedì 26 giugno con Dardust, musicista e compositore, ospite di Eurovision Song Contest 2022, e gIANMARIA, rivelazione di X Factor 2021 e protagonista dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Mostro.

Si inizia alle 20:30 con la voce e la musica di Radio Babboleo, che riscalderanno l'atmosfera fino al primo live: alle 21 salirà sul palco gIANMARIA, un giovane artista fresco di partecipazione all'edizione 2023 del Festival di Sanremo (dove è riuscito a conquistare un posto in gara tra i big dopo la vittoria nella categoria Giovani). Classe 2002, Gianmaria Volpato nasce e cresce nella città di Vicenza dove, fin da giovanissimo, inizia a comporre e registrare brani. Rivelazione dell’edizione 2021 di X Factor, si è distinto nel programma emozionando i giudici con gli inediti I suicidi e Senza Saliva – entrambi contenuti in Fallirò, l’EP di debutto uscito per Epic/Sony Music lo scorso anno – ed è a pieno titolo tra i nomi più interessanti della sua generazione. Genova ospita la tappa del suo Mostro Tour 2023, la tournée estiva che prende il nome dal brano con cui ha gareggiato a Sanremo (certificato disco d'oro) e a cui ha fatto seguito l’omonimo album uscito il 3 febbraio 2023.

Dopo un intermezzo ancora a cura di Radio Babboleo, alle 22:30 ecco il secondo, grande nome della serata: Dardust, al secolo Dario Faini. L'artista e producer pioniere della musica classica alternativa, ospite di Eurovision Song Contest 2022, continua il suo viaggio tra emozione e ragione trasportando il suo Duality Tour – che questa primavera l’ha visto protagonista dei principali teatri italiani e club europei – anche all'ombra della Lanterna. Uno spettacolo di grande impatto e fascino che coniuga sapientemente le atmosfere da rave della parte elettronica a quelle più delicate ed emozionali del piano solo. Dardust, infatti, è un pianista italiano tra i più ascoltati al mondo della nuova generazione. Autore e produttore d’eccezione, ha firmato numerosi grandi successi italiani vantando un palmarés di oltre 70 dischi di Platino. Come produttore e autore ha collaborato con i più importanti artisti italiani, firmando brani di grande successo come Soldi di Mahmood, Voce di Madame, La Genesi del tuo colore di Irama, Andromeda di Elodie fino a Cenere di Lazza. La sua musica ha accompagnato grandi eventi internazionali come il Superbowl, l’NBA All Star Game, il Keynote Apple e il Flag Handover nella Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici di Beijing 2022. Ora è atteso a Genova per una performance che si preannuncia imperdibile.

Chiuderà la serata ancora la voce e la musica di Radio Babboleo.

Info su Visitgenoa.it

foto: fb@dardustofficial