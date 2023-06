Gli anni Settanta rivivono in Piazza della Vittoria con I Cugini di Campagna e gli U-Boot 70

I grandi concerti gratuiti in piazza della Vittoria, che faranno da cornice ai festeggiamenti per l'arrivo di The Ocean Race, proseguono martedì 27 giugno con una serata interamente dedicata alla musica degli indimenticabili anni Settanta. Guest star saranno I Cugini di Campagna, icona dei Seventies in Italia, che si esibiranno alle 22.

La band non ha bisogno di presentazioni: nati nel 1970, solo tre anni dopo ottengono subito un grande successo con il loro brano cult: Anima mia. Seguiranno altri successi, da È lei a Dentro l'anima, Un'altra donna, Metallo e Solo con te. Nonostante il passare degli anni e alcuni avvicendamenti all'interno del gruppo, i Cugini di Campagna, con il loro look inconfondibile fatto di lunghi capelli e abiti sgargianti, hanno saputo tornare a più riprese alla ribalta musicale e mediatica, traguardando la loro longeva carriera con l'esibizione al Festival di Sanremo 2023 con la canzone Lettera 22. Oltre ai gemelli Silvano e Ivano Michetti, fondatori della band, ecco la voce inconfondibile di Nick Luciani. Silvano Michetti sarà il solito motore ritmico dietro ai tamburi, mentre Tiziano Leonardi, tastierista dotato di tecnica non comune, è il perfetto partner in crime di Daniel e Ivano nel modulare gli irresistibili impasti vocali.

In apertura, alle 20:30, l'esibizione degli U-Boot 70, gruppo nato nei primi anni '90, animatore di decine di serate all’insegna della disco music più sfrenata. Non una cover band, bensì una vintage band, nata per puro divertimento, che negli anni Novanta era contesa dai principali locali della Liguria. La band si presenta oggi con una formazione rinnovata, senza perdere di vista l’obiettivo che l'ha guidata in tutti questi anni: il coinvolgimento del pubblico, primo attore di serate fatte di divertimento e di balli scatenati.

Dj set con dj From Mars e Merk & Kremont.

Info su Visitgenoa.it

foto: fb@cuginidicampagna