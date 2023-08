“Genova Comix & Games”, torna l'evento dedicato a fumetti, cosplay e giochi di ruolo

Decima edizione per “Genova Comix & Games”, la fiera del fumetto genovese in programma sabato 9 e domenica 10 settembre a Sestri Ponente, nelle piazze di via Sestri e a Villa Rossi. Come sempre tantissime attività per gli amanti di fumetti, cosplay, giochi di ruolo, gadget, videogiochi, e tanti ospiti pronti a incontrare i visitatori.

Tra gli ospiti Federico Butticè, Federica Simonelli, Tommaso Arzeno, Jedi Generation, Stefano Guerrasio, Freddie Tanto, Federico Franzò, Gabriele Villani, Cosmunit, Sergio Cabella, Chiaretta Bon, Davide Barzi, Modugno & Pini, Giulia D'Achille e Christian Canovi, Elena Mirulla e Christian Terranova, Giampaolo Soldati, Steve De Brevi, Ne'ha e tanti altri artisti, illustratori e doppiatori.

Tra le novità anche una nuova area dedicata ai più piccoli: le iscrizioni ai workshop possono avvenire tramite e-mail, con la seguente registrazione e compilazione dei moduli preventiva, telefonicamente al numero 338 3251726 o all’indirizzo info@genovacomics.it e in loco presso lo stand di iscrizione. La fascia d'età consigliata sarà a partire dai 4 anni sino agli 11.

Da non perdere la spettacolare gara cosplay in piazza Tazzoli ispirata a fumetti, videogiochi e animazione.

Ingresso gratuito.