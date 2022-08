Genova Comics & Games, torna l'evento dedicato agli amanti di fumetti, cosplay e giochi di ruolo

Anche quest’anno il Genova Comics & Games torna nelle piazze di Via Sestri a Sestri Ponente, sempre a ingresso gratuito. Come sempre tantissime attività per gli amanti di fumetti, cosplay, giochi di ruolo, gadget, videogiochi, e tanti ospiti pronti a incontrare i visitatori. Due giorni ricchissimi di eventi sabato 10 e domenica 11 settembre in piazza Tazzoli, piazza Pilo e piazza dei Micone, a partire dalle ore 10 fino alle 23.