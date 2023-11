“Genova come Hogwarts for Peace”: due giornate di magia e beneficenza

Giovedì 7 e venerdì 8 dicembre presso il Castello segreto di Music for Peace in via Balleydier 60, i professori della scuola di magia più amata del mondo di Avventure Cittadine Genova e Genova Dreams aps vi attendono per due giorni indimenticabili: con una missione quella di raccogliere una camionata magica di beni di prima necessità per maghi e streghe meno fortunati.

“Genova come Hogwarts for Peace” è un' occasione unica e straordinaria per vivere la magia per raccogliere aiuti: la storia di Harry si fonda non solo sull'aspetto magico degli incantesimi ma sulla magia della solidarietà e della condivisione per un futuro migliore. L'evento ideale per Potterheads grandi e piccini, famiglie e gruppi di amici, ha un intenso programma da non perdere per divertirsi e sognare. Si richiede la divisa per farsi farsi riconoscere, la bacchetta magica e se preferite venire vestiti come i vostri personaggi della saga preferiti sarete i benvenuti per condividere selfie magici con gli originali professori del mitico trenino #genovahogwartsexpress.

Programma

7 Dicembre

18.00 Cerimonia di smistamento nelle quattro case con il cappello parlante

20.30 Spettacolo teatrale "Manicomio Potter"***

21.30 Tutti a ballare nella Discomagic per grandi e piccini tra incantesimi e magie in compagnia dei professori di Hogwarts

8 Dicembre

14.00 smistamento con il cappello magico, lettera di Natale di Silente, foto magiche con daruma foto, pettegolezzi sulla Gazzetta del Profeta, pietre magiche, divinazione con Sibilla Cooman, pozioni con Severus Piton, erbologia natalizia e molto altro

16.30 Caccia al tesoro dei Patronus

18.00 Oroscopo e Tarocchi di Hogwarts

20.30 Ballo del Ceppo

Per iscriversi è necessario inviare un messaggio WhatsApp con il numero di partecipanti al 340 491 0024 scrivendo il giorno di partecipazione.

Questi due giorni sono davvero speciali e quindi invitiamo tutti a essere particolarmente generosi nella raccolta di generi di prima necessità per maghi e streghe meno fortunati di tutti noi altrimenti Bellatrix Lestrange userà le maledizioni senza perdono!