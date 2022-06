Genova Calibro 9, la rassegna a Villa Bombrini che celebra il poliziesco all'italiana

Orario non disponibile

Quando Dal 18/06/2022 al 19/06/2022 Orario non disponibile

Dopo due anni di assenza torna “Genova Calibro 9, il poliziesco italiano sotto la Lanterna”. L'immaginario del poliziesco all'italiana, che gli appassionati hanno ribattezzato poliziottesco, torna ad animare il ponente genovese con la sesta edizione della manifestazione volta a celebrare il cinema di genere anni Sessanta e Settanta, considerato all'epoca di Serie B e di cassetta, ma oggi assurto a vero e proprio cult.

Appuntamento a Villa Bombrini (Cornigliano, via Ludovico Muratori 5) per due giorni mozzafiato sabato 18 e domenica 19 giugno 2022. Tra registi, storici e giornalisti del settore, ci sarà la possibilità di vedere dal vivo le indimenticabili Giuliette verdi della polizia, protagoniste degli spericolati inseguimenti di quelle pellicole. La rassegna sarà inoltre l'occasione per raccontare il capoluogo ligure, il suo spaccato culturale, politico e di costume a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta.

Ospite di questa edizione, sabato 18 giugno, sarà Sergio Martino, il regista di tante storiche pellicole come Tutti i colori del buio (1972), Milano trema: la polizia vuole giustizia (1973), Giovannona Coscialunga disonorata con onore (1973), Spaghetti a mezzanotte (1981) e tante altre. Domenica 19 giugno, invece, sarà la volta di Massimo Vanni, attore e stuntman, in occasione della presentazione del suo libro Mi chiamavano Gargiulo... Massimo Vanni. Attore e stuntman.

A corredo della manifestazione, presente nel parco della villa un raduno di auto storiche e la premiazione del “Trofeo La Lanterna”, dedicato ai tanti cineamatori liguri che hanno partecipato con i loro cortometraggi, i quali hanno avuto occasione di essere proiettati al pubblico.

Iniziativa gratuita, posteggio gratuito presso il videoporto.