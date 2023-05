Arriva Genova Beeweek, una settimana di eventi legati alla cultura del miele

In occasione della Giornata mondiale delle Api, sabato 20 maggio, Alpa Miele (Associazione ligure produttori apistici miele) e Giardini Luzzati, nell'ambito del Patto di sussidiarietà con la collaborazione dei sestieri di Molo e Maddalena, inaugurano nel centro storico la prima edizione di Genova Beeweek, una settimana di appuntamenti legati alla cultura del miele, alla sua produzione e al mondo delle api, coinvolgendo produttori e piccole imprese locali.

L'iniziativa che celebra le api e la biodiversità consiste in 6 giorni di incontri, dibattiti, corsi, laboratori, installazioni, assaggi, conferenze, spettacoli, musica. Infine, la posa di Bee hotel's seeds (piccoli ricoveri per le api solitarie usati per nidificazione e svernamento) e la smielatura, ovvero la dimostrazione pratica del lavoro di estrazione del miele.

Tante le occasioni di incontro per adulti e bambini per conoscere il mondo degli impollinatori e i diversi mieli, per giocare e approfondire, degustare, assaggiare e imparare a non avere paura del ronzio delle api. I luoghi dove verranno organizzati gli appuntamenti sono i community hub messi a disposizione dai sestieri del Molo e della Maddalena nell'ambito del Patto di sussidiarietà per il centro storico di Genova: Giardini Luzzati, Prione Hub, Area archeologica di San Donato – Auditorium G. Carlini e piazza delle Vigne. Le realtà coinvolte sono numerose: da Jalapeño a The Honey Bar, dall'Una.Api (Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani), dall'Albo nazionale degli esperti in analisi sensoriali del miele agli Ambasciatori dei mieli e apididattica. Gli eventi saranno accompagnati dalla musica di Simona Ugolotti e l'arte circense de “Il Circo delle Api” con Sara Micol Natoli.

La “Charla” (momenti di incontro, approfondimento e confronto che si svolgono settimanalmente presso l'area archeologica dei Giardini Luzzati alle ore 18), per l'occasione avrà come tema “Apicultura, il rapporto millenario tra api, homo sapiens e natura”, e avrà come protagoniste Giovanna Guslini, esperta di antropologia ed educazione Iuaes, e Laura Capini, presidente di Alpa Miele. La conferenza “Biodiversità, la poetica della natura - il mondo che vorrei” vedrà gli interventi dei biologi Claudio Porrini e Claudio Bellantuoni.

Ai Giardini Luzzati si potrà assistere alla smielatura in piazza e alla posa e inaugurazione dei “Bee Hotel's Seeds”. Attraverso la Beeweek si intende sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto alla tutela delle api, rendendo ancora una volta il centro storico di Genova centro di incontro e aggregazione.

Programma

Martedì 16 maggio

Ore 18 - Charlas: Apicultura, il rapporto millenario tra api, Homo sapiens e natura

Giardini Luzzati

Giovanna Guslini, esperta di antropologia ed educazione IUAES (International Union of Anthropological and Ethnological Sciences), Laura Capini, presidente ALPA Miele (Associazione Ligure Produttori Apistici)

Mercoledì 17 maggio

Ore 17 - Mini Corso di Analisi Sensoriale del Miele

Jalapeño, Via della Maddalena, 52 r

(gratuito, necessaria prenotazione)

Giovedì 18 maggio

Ore 17 - Mini Corso di Analisi Sensoriale del Miele

Prione Hub, Salita del Prione 34

(gratuito, necessaria prenotazione)

Venerdì 19 maggio

Ore 16 - Laboratorio e Installazione “Crea la tua ape per imparare a conoscerle” con merenda a base dei prodotti dell’Alveare

Per tutte le età

Colorazione e inaugurazione della panchina dedicata alle api

Giardini Luzzati

Sabato 20 maggio

Ore 15:30 - Il Circo delle Api con Sara Micol Natoli

Piazza delle Vigne

Adatto a qualsiasi pubblico curioso di scoprire il mondo delle api e i suoi pericoli, seguendo gli scompigli circensi e la narrazione di un'ape irriverente. Onirico e divertente

Ore 15:30 - Smielatura in Piazza

Giardini Luzzati

Dimostrazione pratica del lavoro di estrazione del miele, con assaggio e omaggio finale

Ore 18:30 - Il Circo delle Api con Sara Micol Natoli

Giardini Luzzati

Adatto a qualsiasi pubblico curioso di scoprire il mondo delle api e i suoi pericoli, seguendo gli scompigli circensi e la narrazione di un'ape irriverente. Onirico e divertente

Ore 20 - Cantadina con Simona Ugolotti

VOCE NELLA NATURA, che racconta, canta e incanta, che denuncia, che osa, sperimenta e ride. Una contadina e la sua vita estrema tra lupi, volpi, galline, ghiaccio e monti. Da Genova e dintorni

Domenica 21 maggio

Ore 16 - Conferenza “Biodiversità, la poetica della natura. Il mondo che vorrei”

Claudio Porrini, biologo UNIBO e Claudio Bellantuoni biologo ed entomologo

Area Archeologica Giardini Luzzati

Posa e inaugurazione Bee Hotel’s Seeds Genova

Ore 18.30 - Cantadina con Simona Ugolotti

VOCE NELLA NATURA, che racconta, canta e incanta, che denuncia, che osa, sperimenta e ride. Una contadina e la sua vita estrema tra lupi, volpi, galline, ghiaccio e monti. Da Genova e dintorni

Area Archeologica Giardini Luzzati

foto: Laura Adele Capini