“Genova band parade”: sei bande cittadine in concerto itinerante per le vie del centro

Portare i cittadini per le strade di Genova, invogliare agli acquisti nei negozi del centro storico e prepararsi a vivere la città in attesa delle festività natalizie: è questo l’obiettivo di “Genova band parade” che vedrà sei delle principali bande cittadine esibirsi il 4 e l’11 novembre, in un percorso itinerante nel cuore delle zone più attive del commercio genovese.

«Un bel modo per fare vivere alcune delle piazze e vie cittadine dello shopping, che potrà essere replicato in altre zone sia del centro città che delle delegazioni, anche prima delle festività natalizie, accompagnati dalla musica delle nostre bande - spiega l’assessore al Commercio e Tradizioni del Comune di Genova Paola Bordilli -. Un'idea nata in collaborazione con le associazioni di categoria e i commercianti, per dare un contributo concreto a un luogo denso di storia e di vita che, con le sue botteghe e i suoi negozi continua a tramandare di generazione in generazione tradizione e amore per il territorio».

Partendo da Galleria Mazzini, le bande percorreranno alcune strade del centro storico e arriveranno in piazzetta Luccoli, dopo aver attraversato largo Eros Lanfranco, salita Santa Caterina, piazza Fontane Marose e via Luccoli. Obiettivo dell’evento è quello di stimolare genovesi e turisti a frequentare l’area del centro città, resa green con la chiusura al traffico veicolare dell’area Fontane Marose, Via XXV Aprile e Via Roma.

In particolare, il programma delle performance musicali sarà il seguente:

- Banda Musicale N. S. della Guardia Pontedecimo - 4 novembre dalle 11:00 alle 13:00

- Filarmonica Sampierdarena - 4 novembre dalle 16:30 alle 18:30

- Banda Musicale Città di Voltri – 11 novembre dalle 11:00 alle 13:00

- Filarmonica Pegliese Marco Chiusamonti - 11 novembre dalle 11:00 alle 13:00

- Filarmonica di San Fruttuoso – 11 novembre dalle 16:30 alle 18:30

- Banda Musicale Cittadina di Bolzaneto - 11 novembre dalle 16:30 alle 18:30

Percorso

- Galleria Mazzini, partenza lato Carlo Felice

- Largo Eros Lanfranco

- Salita Santa Caterina

- Piazza Fontane Marose

- Via Luccoli

- Piazzetta Luccoli