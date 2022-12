Genova: l'Acquedotto storico del Seicento, la Valle del Geirato e i Prati Casalini

La quarta parte della Via dell’Acqua è la più antica tra quelle transitabili, infatti, con la rapida espansione della città in epoca medioevale, la Repubblica Marinara si adoperò per prolungare il tracciato e aggiungere altre prese più a monte della città, riducendo in modo considerevole la lunghezza dell’originario tracciato con la realizzazione di ponti sempre più arditi e tecnologicamente avanzati che evitavano tratti dell’antico percorso ormai in cattive condizioni.

È un itinerario in natura. Viaggeremo a piedi tra case, giardini e strade, in una dimensione quasi urbana, per ritrovarci per magia nella vera campagna, lungo orti, boschi e creuse! Non c’è storia: questo tracciato che segue l’acqua ha mille sfumature diverse e ci consentirà di salire a Prati Casalini, un’ampia distesa prativa circondata dai boschi del Monte Alpe e dell’Alpesisa. Non solo: alla testata della Valle del Geirato, ci immedesimeremo in Indiana Jones, alla ricerca dei resti di gallerie e ponti-canale nella boscaglia, lungo l’antico tracciato del Seicento, là dove le ingiurie del tempo hanno colpito.

Tipologia itinerario: percorso escursionistico ad anello

Quota di partecipazione: 13 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco

Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Appuntamento ore 09:15 a Genova – Molassana, in Largo Paolo Boccardo, verso i Giardini Giorgio Falco. Qui c’è il capolinea della linea AMT nr 48

Fine escursione ore 16:00 circa a Genova – Molassana, in Largo Paolo Boccardo

Pranzo al sacco

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E - Escursionistica).

Dislivello: + - 400 metri

Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni della Guida, pranzo al sacco.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking.