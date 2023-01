Genova: Acquedotto storico Remake

Questa rivisitazione dell’antica Via dell’Acqua si avvicina, a livello concettuale, al piccolo e tascabile Bignami, perché racchiude tutti gli argomenti e i luoghi più significativi lungo questo straordinario complesso monumentale che si sviluppa a mezza costa nell’Alta Val Bisagno. Dettagliamo qui di seguito le tappe principali dell’escursione guidata: Galleria della Rovinata e il Respiro, ponte-canale sul Rio Torbido, Abbazia di San Siro di Struppa, i curiosi fenomeni calanchivi delle Terre Rosse, l’avamposto difensivo del Castelluzzo, la Vecchia Osteria, il punto panoramico della Croce di San Siro (501 m), Cartagenova, l’Acquedotto storico del Seicento direzione Giardini Sertoli, Ponte-sifone sul Geirato.

Escursione fruibile con i mezzi pubblici: dalla stazione FS Genova - Brignole, bus linea urbana per Genova - Prato

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Ti invitiamo a leggere il link con il dettaglio dell’escursione guidata

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Ambientale Escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

SEGUONO I DATI TECNICI E LOGISTI DELL’ESCURSIONE

Tipologia itinerario: anello escursionistico



Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una Guida Ambientale ed Escursionistica. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco

Appuntamento ore 09:30 a Genova – Prato, in fondo a Via Struppa, presso il capolinea della linea AMT nr 13 (indirizzo: Piazzale Brigata Volante Severino).

Fine gita ore 17:00 circa a Genova - Molassana, in Largo Paolo Boccardo, Giardini Giorgio Falco.

Pranzo al sacco

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E - Escursionistica).

Dislivello: + - 450 metri

Durata della camminata: 4.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni della Guida, pranzo al sacco.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking.

Se l'escursione è di suo interesse aspettiamo i dati richiesti da inviare a escursionismoliguria@gmail.com

Grazie e un cordiale saluto da Enrico e Stefano

GIOCO DI SQUADRA

Vogliamo ringraziare il Municipio IV Media Val Bisagno che garantisce la fruibilità di questo bellissimo itinerario storico-naturalistico, insieme alle associazioni di volontariato, comitati e gruppi di amici che da anni coltivano la cultura della generosità disinteressata e si impegnano al recupero e valorizzazione dell'Acquedotto storico. È grazie a loro se oggi ci ritroviamo un percorso unico, segnalato e rimesso in sesto!

È proprio vero, dopo il verbo “amare” il verbo “aiutare” è il più bello del mondo…