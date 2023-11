Genova - Acquedotto storico Remake: le perle

Questa rivisitazione dell’antica Via dell’Acqua si avvicina, a livello concettuale, al piccolo e tascabile Bignami, perché racchiude tutti gli argomenti e i luoghi più significativi lungo questo straordinario complesso monumentale che si sviluppa a mezza costa nell’Alta Val Bisagno.

Dettagliamo qui di seguito le tappe principali dell’escursione guidata: Galleria della Rovinata e il Respiro, ponte-canale sul Rio Torbido, Abbazia di San Siro di Struppa, i curiosi fenomeni calanchivi delle Terre Rosse, l’avamposto difensivo del Castelluzzo, la Vecchia Osteria, Cartagenova, l’Acquedotto storico del Seicento direzione Giardini Sertoli, Ponte-sifone sul Geirato (quest’ultimo è facoltativo).

• Escursione fruibile con i mezzi pubblici: dalla stazione FS Genova - Brignole, bus linea urbana per Genova - Prato

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Nell’era del web, dove sono finiti i tanto amati libriccini Bignami?

Domenica 26 Novembre ci ispireremo a questi manuali, completi e sintetici, per raccogliere gli argomenti e i luoghi più significativi dell’Acquedotto storico di Genova. Il remake della più classica delle escursioni periurbane, si pone come obiettivo quello di seguire un itinerario di sintesi per chi non ha mai percorso l’antica Via dell’Acqua, ma anche di ripasso e integrazione per chi la conosce e si accinge ad affrontare “l’esame di maturità”. “Genova: Acquedotto Remake” offre momenti altamente spettacolari, come la Galleria della Rovinata e il ponte-sifone sul Geirato, ma anche tappe inedite come i curiosi fenomeni calanchivi delle Terre Rosse, l’avamposto difensivo del Castelluzzo e la Vecchia Osteria.

Tutti siamo in grado di camminare lungo l’Acquedotto storico di Genova per conto proprio, però solo grazie a una Guida Ambientale possiamo davvero venire a conoscenza delle notizie storiche e artistiche di questa imponente opera architettonica che per quasi nove secoli ha garantito il rifornimento di acqua al capoluogo ligure. Nessuna brochure e pannello didattico potrà sostituire le competenze e la professionalità di una Guida Ambientale che con le sue conoscenze e passione ci aiuta a capire il contesto storico e antropologico nel quale ci muoviamo, ci mostra dettagli e racconta aneddoti ben più brillanti di una pagina scritta…

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di Stefano Spadacini, Guida Ambientale Escursionistica, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

SEGUONO I DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Tipologia itinerario: percorso escursionistico semplice e fruibile con mezzi pubblici

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende la promozione, l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento della guida ambientale ed escursionistica. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco.

• Appuntamento ore 09:30 a Genova – Prato, in fondo a Via Struppa, presso il capolinea della linea AMT nr 13 (indirizzo: Piazzale Brigata Volante Severino).

• Fine gita ore 17:00 circa a Genova - Molassana, in Largo Paolo Boccardo, Giardini Giorgio Falco. Ore 16:15 in caso di rinuncia del ponte-sifone sul Geirato (facoltativo)

• Pranzo al sacco

• Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E, Escursionistica).

• Dislivello a piedi: + - 300 metri

• Durata della camminata: 4.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco.

• Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking