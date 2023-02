Genova-Acquasanta: la via attrezzata Frassati in Baiarda

Un itinerario che attraversa un ambiente alpestre e spettacolare a brevissima distanza dal mare. I costoni della Baiarda hanno rappresentato per anni una emozionante palestra di roccia per gli alpinisti genovesi, almeno finché non andava di moda il calcare di Finale Ligure. Domenica 26 Febbraio anche noi ci ritroveremo nel cuore del contrafforte nord-ovest della Baiarda, camminando lungo aeree cenge attrezzate con cavi metallici, sovrastate da severe pareti incise da fantasiosi fenomeni erosivi. Lungo il Sentiero Frassati sarà necessario non distrarsi e avere passo sicuro, seppure l’ambiente severo circostante potrebbe distrarci e non poco.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di Pier Greppi, Guida Ambientale Escursionistica (AIGAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Data: Domenica 26 Febbraio

• Tipologia itinerario: percorso escursionistico ad anello fruibile anche con il treno

• Quota di partecipazione: 20 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica e accompagnatore turistico. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, il pranzo al sacco.

• Iscrizione obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Appuntamento nr 1 – per chi si sposta in auto o corriera: ore 9:20 all’Acquasanta, presso il Santuario. Inserire sul navigatore: Nostra Signora dell’Acquasanta (44.458668, 8.769343). Link: https://goo.gl/maps/ouqDgu2UK3jbJsMt8

• Appuntamento nr 2 – per chi si sposta in treno: ore 9:50 alla stazione FS dell’Acquasanta, presso il piazzale antistante la stazione.

• Rientro fine escursione all’Acquasanta ore 16:30 circa.

Come arrivare al luogo dell’appuntamento in treno

Escursione ideale per coloro che non sono auto-muniti, infatti le località sono fruibile grazie alle Ferrovie dello Stato: l’appuntamento del ritrovo è presso la stazione FS dell’Acquasanta.

• Partenza da Genova-Principe a Acquasanta: treno Regionale (nr 12120) che parte alle 09:17 e arriva all’Acquasanta alle 09:43 (1,40 euro). Fermate intermedie: Genova Costa di Sestri Ponente, Genova Borzoli, Genova Sampierdarena.

• Rientro da Acquasanta a Genova-Principe: treno Regionale (nr 12093) che parte alle 17:04 e arriva al Genova Principe alle 17:58 (1,40 euro).

• Difficoltà: Difficile (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: EE = Escursionisti Esperti). Sono richieste calzature ed equipaggiamento adeguati. Escursione riservata a chi non soffre di vertigini e ha buona dimestichezza con la roccia.

• Dislivello: + - 700 metri circa

• Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide.

• Pranzo al sacco

• Equipaggiamento consigliato: sono necessari gli scarponi ed equipaggiamento adeguati.