Genova festeggia il Natale con musica, dolci, l'accensione dell'albero a De Ferrari e il “Christmas in the street”

Al via a Genova le celebrazioni per il Natale 2023, con tanti eventi su tutto il territorio cittadino dai presepi, ai concerti, alle visite guidate e molto altro. Come sempre, il simbolico via ai festeggiamenti è fissato con l'accensione dell'albero, giunto in piazza De Ferrari dopo il lungo viaggio da Ponte di Legno: l’appuntamento, come da tradizione, è per l’8 dicembre con il Christmas Show.

Ore 16 - Merenda in piazza con focaccia e dolci natalizi

Ore 17 - Coro di Voci Bianche e accensione della piazza. Il coro dei bambini voci bianche del Carlo Felice si esibisce vestito di bianco intonando alcune delle più classiche canzoni natalizie. I palazzi di Piazza De Ferrari si illuminano con le luci natalizie

Ore 17:30 - Christmas Show. Uno show dal ritmo trascinante accompagnato da una colonna sonora dei più celebri brani natalizi internazionali e una messa in scena in stile Broadway Musical e Radio City Hall. Atmosfera natalizia, coreografie coinvolgenti e costumi scintillanti e colorati che renderanno lo show esplosivo e sorprendente.

Ore 18 - Accensione dell’Albero

Ore 18:30 - Coro Gospel

Il giorno dopo, sabato 9 dicembre, l'atmosfera natalizia si diffonderà in tutto il centro città con “Christmas in the street”. Tra le 17 e le 19:30 le vie del commercio del centro si animano con lo spettacolo di luci “Farfalle Luminose” curato da Corona Events. Partendo da Palazzo Tursi, le artiste danzeranno sui trampoli muovendo le loro ali colorate a led in uno show di luci, musica e arte performativa. Saranno realizzati tre spettacoli dalla durata di 30 minuti ciascuno con partenza alle ore 17 - 18 - 19 che coinvolgeranno via Garibaldi, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile e via Roma, chiuse al traffico per l'occasione.

Ma non solo luci e danza, nelle pause dello spettacolo itinerante alle ore 17:30 e 18:30, in Piazza Fontane Marose, si potrà assistere alla performance del coro Voxmedia che proporrà un ricco repertorio di canti natalizi e arrangiamenti di brani contemporanei.