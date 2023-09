Open day alla Genoa Comics Academy per la presentazione dei nuovi corsi

Sabato 23 settembre, dalle ore 18, Open Day della Genoa Comics Academy in via Luccoli 26/2, con presentazione dei nuovi corsi, workshop, iniziative e collaborazioni e incontro con i docenti. Sta per iniziare il dodicesimo anno di programmazione della scuola di fumetto e illustrazione con sede in via Luccoli 26. Il prossimo sabato 23 settembre dalle 18 si svolgerà l’open day, durante il quale verranno presentati i corsi, gli workshop e le iniziative e collaborazioni per il nuovo anno accademico.

I corsi della scuola inizieranno il prossimo 2 ottobre con le stesse proposte dell’anno scorso e qualche novità. Come sempre ci sarà il corso Pulcini per i più piccoli, il Propedeutico per addentrarsi di più nel mondo della narrazione per immagini e il Corso 101 per chi vuole cimentarsi nella simulazione di una redazione a fumetti. A ottobre riprende anche il Corso di fumetto professionale con i consueti appuntamenti settimanali. Nel corso dell’Open Day verranno presentati anche gli workshop e le collaborazioni previste per quest’anno, tra cui ricordiamo la mostra “Il Risorgimento a Fumetti” in collaborazione con il Museo Mazziniano di via Lomellini, di prossima inaugurazione. All’Open Day saranno presenti i docenti della scuola e chi lo desidera potrà prenotare un colloquio orientativo proprio dopo la presentazione dei corsi.

