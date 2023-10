Gene Gnocchi al Teatro Rina e Gilberto Govi con “Il Movimento del Nulla”

Il Teatro Rina e Gilberto Govi presenta Gene Gnocchi in “Il Movimento del Nulla”, sabato 4 novembre alle ore 21 al Teatro Govi di Genova. “Non manterremo le promesse, ma noi ve lo diciamo prima!”: questo è il motto del movimento politico di Gene Gnocchi che porterà in scena la sua convention tutta da ridere e riflettere. Un monologo dai contorni politici e facilmente intuibili fin dal titolo: Il Nulla!

“Lavorare meno, Lavorare voi” è uno degli slogan del nuovo partito e promette tutto per arrivare al niente. Come la miglior tradizione italiana insegna, il movimento nasce dalla televisione per diventare qualcosa di reale. Si presenta come la "Leopolda dei poveri" e si prefigge di spazzare via tutto ciò che la pandemia e la crisi energetica non hanno eliminato fino ad arrivare ad azzerare quanto fatto finora, fare tabula rasa per lasciare un foglio bianco alle nuove generazioni.

Biglietti da € 20 a € 25 disponibili sul sito internet del Teatro Govi al link Teatro Govi - Gene Gnocchi o presso le biglietterie fisiche in:

- (Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

- (YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10

Per informazioni:

Teatro Rina e Gilberto Govi, via Pastorino 23 R

Tel: 010 7404707 - Mail: biglietteria@teatrogovi.it - Web: www.teatrogovi.it