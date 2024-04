“Gems a’ la Paganini 2024 al museo diocesano”: concerto d’arpa di Emanuele Raviol

La rassegna, organizzata dall’Associazione Amici di Paganini in collaborazione con Comune di Genova ed European Paganini Route, arriva al Museo Diocesano mercoledì 8 maggio, ore 20:30.

L’8 maggio al Museo Diocesano toccherà invece all’arpista Emanuele Raviol. Emanuele Raviol, arpista nasce a Torino nel 2024. Dimostrando talento straordinario per lo strumento, già a nove anni è ammesso, al Conservatorio Verdi di Torino, presso il quale si è laureato sotto la guida della M° Patrizia Radici nel 2023 con votazione di 110 lode. Come solista, a seguito di concorsi nazionali e internazionali, si è esibito in sale importanti, come la Glaesener Saal al Musikverein di Vienna, l’Auditorium Ranieri III di Montecarlo e l’Auditorium Vivaldi di Torino. Nel 2016ha inaugurato il settimo International Festival of Harp Città di Saluzzo e nel 2019 è stato selezionato per partecipare al programma UNICEF “Prodigi. La Musica è vita”, su RAI 1. Si è esibito anche come solista con orchestra, diretto dal M° Peppe Vessicchio per il Centenario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma e presso l’Università Cattolica di Milano all’interno del progetto “Il diritto di suonare”.

La rassegna primaverile "Gems à la Paganini", organizzata dagli Amici di Paganini dal 2009, prende il titolo da una raccolta di brani pianistici editi da Johann Baptist Cramer ed ispirati a composizioni e temi paganiniani. La raccolta apparve nel periodo della leggendaria tournée europea di Paganini, e contribuì a diffondere i più accattivanti motivi delle opere del grande violinista; al contempo i nostri eventi si configurano come "gemme", preziosi omaggi, al musicista. I concerti di questa rassegna propongono, come nelle edizioni precedenti, giovani promesse del concertismo, artisti che hanno prospettive di luminose carriere; quest'anno la rassegna presenta quattro strumenti diversi: il violoncello, l'arpa, il pianoforte ed il violino, con cui si chiude, il giorno della morte di Paganini, 27 Maggio, il ciclo. Tre dei concerti hanno luogo a Palazzo Tursi, sede delle Sale Paganiniane, entro cui è conservato anche il "Cannone", visitabile in orario di apertura dei musei cittadini. Il concerto dell'8 maggio avrà luogo al Museo Diocesano, in omaggio ad uno dei luoghi più significativi per Genova Capitale del Medioevo.

Ingresso gratuito ed inizio alle ore 20.30 per i quattro eventi, preceduti da brevi introduzioni da parte degli stessi musicisti, e la possibilità, per il pubblico, di interloquire con gli interpreti.

Per informazioni: tel 010/2475127 e info@museodiocesanogenova.it (orario del Museo: lunedì 10-13 e 14-18, da mercoledì a domenica 14-18, chiuso il martedì).