Il teatro disegnato di Gek Tessaro in scena al Duse per la rassegna dedicata alle famiglie

È Gek Tessaro il protagonista del primo appuntamento del 2024 di “Sabato a Teatro”, la rassegna che il Teatro Nazionale di Genova dedica alle famiglie, curata dalla consulente artistica Elena Dragonetti. Il pluripremiato illustratore, capace di incantare sia bambini che adulti, torna a Genova con uno dei suoi spettacoli più suggestivi, “Il circo delle nuvole”, in scena nel giorno dell’epifania alle ore 16 al Teatro Eleonora Duse.

Sfruttando la sua straordinaria capacità di disegnare contemporaneamente con due mani, Gek Tessaro si è inventato un personale modo di fare spettacolo, il “teatro disegnato”: le sue storie, poetiche e pervase da una sottile ironia, prendono vita istantaneamente con l’ausilio di inchiostri, chine, acquarelli, sabbia e una lavagna luminosa, accompagnate da una narrazione in rima e dalla musica. Protagonista de “Il circo delle nuvole” è il signor Giuliano che cerca di sconfiggere la propria solitudine con lo shopping compulsivo. Solo che, dopo aver acquistato tutto il possibile, scopre che sopra le nuvole si trova un fantastico circo, popolato da bizzarre e simpatiche creature. Insieme a questi nuovi amici Giuliano troverà la felicità che cerca e capirà che non tutto può essere comperato.

Lo spettacolo è come sempre anticipato alle ore 15 da “Libri per danzare”, laboratorio ludico-espressivo rivolto a bambini e adulti, condotto da Olivia Giovannini in collaborazione con Andersen, rivista italiana di letteratura per l’infanzia. Sempre grazie ad Andersen, anche per questa edizione di Sabato a Teatro sono a disposizione del pubblico le schede di lettura con suggerimenti per approfondire i temi presenti negli spettacoli della rassegna.

I biglietti: bambini fino ai 14 anni 6 euro, adulti 9 euro, Carta Sabato a Teatro (8 ingressi da usare anche in più persone per lo stesso spettacolo 48 euro)

I biglietti sono disponibili presso le biglietterie del Teatro Nazionale di Genova e sulla pagina biglietti.teatronazionalegenova.it

Sabato a Teatro torna il 3 febbraio al Teatro Modena con “Giovannin senza parole”, spettacolo consigliato a partire dai 5 anni. La Rassegna Sabato a Teatro è sostenuta dal Gruppo Cambiaso Risso.