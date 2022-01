"Il gatto con gli stivali" in scena alla Sala Mercato

Il 12 febbraio al teatro Ivo Chiesa arriva "Il gatto con gli stivali", spettacolo per bambini da 3 a 10 anni.

È una storia avvolta nel profumo del pane appena sfornato: un mugnaio ormai vecchio lascia mulino e asino ai due figli maggiori e al terzo come eredità resta solo un gatto, che però si rivelerà molto speciale. Il ragazzo decide di fidarsi dell’amico felino, che con la sua intelligenza porterà il padrone a diventare proprietario di un castello e sposo di una principessa.

Il gatto con gli stivali non è semplicemente un racconto in cui un giovane sfortunato la spunta sui ricchi e potenti, ma una vicenda che suggerisce come la parte istintiva che alberga in ciascuno di noi abbia il potere di emergere nei momenti di difficoltà e infine cambiare il corso della vita.

I due artisti in scena, su una pedana inclinata che di volta in volta è mulino a vento, castello, giardini fioriti, specchio d’acqua in cui pescare carpe giganti, accompagnati da pupazzi e dai magnifici oggetti di scena di Marcello Chiarenza, ci offrono una narrazione ricca di momenti di stupore e divertimento.