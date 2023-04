Gargassa Fantasy: quando la fantasia prende il volo

In un giorno di festa risaliremo il torrente Gargassa lungo una forra aspra e severa, ai piedi di ripide pareti che si stringono a formare un canyon davvero suggestivo.

Guadato il torrente e raggiunto il villaggio abbandonato di Veirera, la tappa successiva sarà Rocca dei Corvi, una spettacolare bastionata di conglomerato nero con licheni gialli. Superato un breve tratto predisposto con corrimano fisso, guadagneremo un punto panoramico che regala una bellissima vista dall’alto su un paesaggio che ricorda la frontiera americana del West. Un ambiente unico in Liguria che è valso al Parco Regionale del Beigua il riconoscimento di Geoparco nell’ambito della Rete Europea dei Geoparchi e della Rete Globale dei Geoparchi dell’UNESCO.

• Escursione fruibile in treno: appuntamento alla stazione FS di Rossiglione.

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di Pier Greppi, Guida Ambientale Escursionistica (AIGAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Tipologia itinerario: escursione fruibile anche in treno

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco

• Appuntamento ore 10:15 presso la Stazione FS di Rossiglione.

• Fine escursione ore 16:30 circa

• Pranzo al sacco

• Difficoltà: EE – Escursionisti esperti. C’è un breve tratto orizzontale, lungo circa 8 metri, predisposto un corrimano fisso, la traccia è larga e per sicurezza è stato predisposto un corrimano fisso.

• Dislivello: + - 250 metri circa

• Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco

• Equipaggiamento necessario: abbigliamento comodo e sportivo, scarponcini.

Come arrivare al luogo dell’appuntamento in treno

Escursione ideale per coloro che non sono auto-muniti, infatti Rossiglione è fruibile grazie alle Ferrovie dello Stato.

Da Genova-Principe a Rossiglione

Treno Regionale nr 12120 che parte alle ore 09:21 e arriva a Rossiglione alle ore 10:09 (costo biglietto 4,90 euro).

Da Rossiglione a Genova-Principe

Treno Regionale nr 12135 che parte alle ore 16:47 e arriva a Genova Principe alle ore 17:43 (costo biglietto 4,90 euro).

Da Savona a Rossiglione

Treno Regionale nr 12339 che parte alle ore 07:35 e arriva a Genova – Sampierdarena alle ore 8:28, segue cambio ore 9:28 con Treno Regionale 12120 che arriva a Rossiglione alle ore 10:09 (costo biglietto 8,40euro).

Da Rossiglione a Savona

Treno Regionale nr 12135 che parte alle ore 16:47 e arriva a Genova Sampierdarena alle ore 17:36; segue cambio con Treno Regionale Veloce 3380, ore 17:50 e arrivo a Savona alle ore 18:25 (costo biglietto 8,40 euro).