"Sabato a teatro": al Modena va in scena "Ganda, un rinoceronte molto particolare"

Sabato 4 dicembre (ore 16) nuovo appuntamento con Sabato a Teatro, la rassegna che il Teatro Nazionale di Genova dedica ai giovanissimi. Sul palcoscenico del Teatro Gustavo Modena due veri maestri del Teatro ragazzi come Giorgio Scaramuzzino e Gek Tessaro riportano in scena Ganda, un rinoceronte molto particolare.

Lo spettacolo, adatto per bambini dai 4 anni di età, si basa sulla felice unione fra l’affabulazione di Giorgio Scaramuzzino (anche autore del testo) che conduce il gioco invitando il pubblico a interagire con la storia e l’illustratore Gek Tessaro che crea in tempo reale disegni straordinari, utilizzando inchiostri, colori in polvere e pennelli, animati e proiettati su uno schermo grazie ad una lavagna luminosa. Proprio per questo mix vincente Ganda, un rinoceronte molto particolare ricevette nel 2011 la menzione speciale al Festival Giocateatro.

Tra verità, fiaba e leggenda, la vicenda narrata s’ ispira a un fatto storico: nel Cinquecento un rinoceronte viene ritrovato spiaggiato sulle coste liguri tra la meraviglia della popolazione. Trasportato in Portogallo dalle colonie africane, l’animale, il primo mai visto in Europa sino a quel momento, era stato inviato in dono al Papa dal Re del Portogallo. In realtà, la nave fece naufragio e il rinoceronte non arrivò mai a destinazione. La sua immagine, però, divenne celebre, perché servì da modello alla famosa xilografia che ne fece il pittore e incisore tedesco Albrecht Dürer, un ritratto che per secoli rimase l’unica iconografia dell’esotico quadrupede.

Biglietti: bambini fino ai 14 anni 6 euro, adulti 8 euro, Carta Sabato a teatro (8 ingressi

da usare anche in più persone per lo stesso spettacolo 40 euro) sono disponibili presso le biglietterie del Teatro Nazionale di Genova e sulla pagina biglietti.teatronazionalegenova.it

Per assistere allo spettacolo i bambini di età superiore ai 12 anni e gli adulti dovranno essere provvisti del Green Pass.

Nel 2022 la Rassegna Sabato a Teatro proporrà fra gennaio e aprile altri sette spettacoli: il primo appuntamento sarà sabato 22 gennaio al Teatro Gustavo Modena (ore 19.30) con Cenerentola di Zaches Teatro 2021, compagnia che lavora sulla commistione di danza contemporanea, teatro di figura, maschere e sperimentazione musicale e che presenta uno spettacolo adatto ad ogni età, a partire dai 6 anni.

