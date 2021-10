Gamin'&talks: mettiti in gioco, partecipa al G20

In occasione del summit politico del G20, di cui quest’anno l’Italia ha assunto la Presidenza, Visionary Genova, insieme con la Fondazione Palazzo Ducale e La Rete Open Vicoli di Genova, organizza Gamin’&Talks, un evento in presenza che si compone di due parti: un game multimediale, il cui obiettivo è far avvicinare e sensibilizzare gli Under30 al summit politico attraverso un gioco di percorso virtuale; i partecipanti verranno suddivisi in squadre, e insieme analizzeranno i macro temi del G20 – People, Planet, Prosperity - nel tentativo di favorire discussioni costruttive e proporre idee innovative.

In seguito, verrà svolto un talk dinamico, guidato da tre speaker d’eccellenza, che servirà come spazio di confronto per capire meglio le decisioni prese precedentemente al tavolo di gioco. L’obiettivo è quello di alimentare un dibattito costruttivo ai fini di trasformare le varie proposte in soluzioni concrete.

L’evento si terrà a Palazzo Ducale sabato 9 ottobre, dalle 17.30 alle 22.

Per accedere all'evento, sarà necessario presentare il green pass.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...