Vuoi prepararti al meglio per le elezioni europee del prossimo giugno? Visionary Genova sta lavorando per te!

Martedì 30 aprile, dalle 17, al Palazzo della Borsa di Genova, si svolgerà "Gamin’&Talks: EuVoter Edition", un evento altamente interattivo e informativo, sui temi legati al funzionamento del Parlamento Europeo che andremo a eleggere, ma non solo: sperimenteremo, infatti, cosa significa prendere delle decisioni che impattano sulla vita di tutti e tutte le cittadine d’Europa, e ci confronteremo sulle nuove prospettive e gli scenari che si aprono a seguito di queste elezioni.

Se hai meno di 25 anni e sei curioso e pronto a metterti in discussione, questo evento è proprio fatto per te! Non importa se sei già un* espert* o sei alle prime armi. Questo evento è uno spazio per imparare, ma anche discutere e scambiarsi idee e opinioni. È uno spazio che ti permetterà di conoscere altr* giovani come te con cui poterti confrontare su temi importanti che riguardano l’Europa e poi concludere insieme con un buon aperitivo… offre Visionary!

