"Gambe & Götti", la camminata gastronomica: programma, menu e tappe

Indirizzo non disponibile

La Pro Loco Montoggese organizza la quarta edizione della "Gambe & Götti", rivisitata nel rispetto delle disposizioni vigenti per il contenimento del covid. Dopo il grande successo degli scorsi anni, questo format sempre più di moda torna in Valle Scrivia, con un pranzo a tappe passeggiando tra i boschi, domenica 5 settembre.

Tappe e menu

Partenza: area verde - Ritiro pacco gara e partenza

Prima tappa: Prati del Mulino - Focaccia e vino bianco

Seconda tappa: Dego - Tipici antipasti genovesi e sangria bianca

Terza tappa: Cascina di Casà - Insalata di riso scomposta e crodino con prosecco

Quarta tappa: Rio San Martino - Spezzatino e birra

Arrivo: area verde - Canestrelli, baci di dama, prosecco e moscato

Iscrizioni e regole

Le iscrizioni dovranno pervenire entro martedì 31 agosto tramite Facebook o Instagram, o alla mail gambeegotti@gmail.com, o ancora presso la sede della Pro Loco in piazza a Montoggio.

La quota di partecipazione deve essere saldata al momento dell'iscrizione, e sarà possibile il pagamento anche tramite bonifico bancario. Le iscrizioni termineranno al raggiungimento del limite massimo dei partecipanti.

Quote di iscrizione: 0-6 anni gratis, 6-18 anni 15 euro, adulti 20 euro.

Ritrovo alle ore 10 presso l'area verde per consegna pacco gara e partenze dalle 10.30. Durante il percorso non saranno servite bevande alcoliche ai minori di 18 anni. I minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto e muniti di manleva.

Nel rispetto delle linee guida e del distanziamento imposti dall’emergenza covid-19, saranno adottati i seguenti accorgimenti:

- Green pass obbligatorio, senza non sarà possibile partecipare

- sarà disponibile gel igienizzante per le mani alla partenza e ad ogni tappa;

- sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina al momento della partenza e la stessa dovrà essere utilizzata durante le soste nel percorso;

- dovrà essere mantenuto il distanziamento sociale;

- per evitare assembramenti, saranno effettuate partenze a gruppi di dieci persone ogni cinque minuti.

Si comunica, inoltre, che al momento dell’arrivo presso il luogo della partenza, ai partecipanti sarà misurata la temperatura corporea e non sarà consentita la partecipazione a coloro che risultassero avere una temperatura superiore a 37,5.