La Galleria: Satura inaugura il nuovo spazio

Inaugurazione sabato 12 settembre 2020 dalle ore 16.

Riprende a settembre, con numerose novità, la stagione espositiva di SATURA. Una di queste è l’inaugurazione del nuovo spazio “La Galleria”, che sommandosi agli altri 11, già noti e collaudati, fanno di Palazzo Stella la più grande location dedicata all'arte contemporanea in Liguria. La filosofia di questo nuovo progetto è quella di presentare artisti di indiscutibile valore, ormai storicizzati, in uno spazio dedicato, contenitore di idee e proposte, in grado di consolidare le tendenze nazionali e internazionali. Questo ricercato taglio curatoriale farà de “La Galleria” una tappa obbligata per tutti i critici, collezionisti, galleristi e appassionati che vogliano apprezzare opere esclusive sul mercato. In questo modo lo spazio "La Galleria" torna a ricoprire un ruolo centrale dove il confronto tra Artisti e addetti ai lavori riconquista quello spirito proattivo proprio degli anni d'oro della Galleria che proponeva i grandi protagonisti su cui puntare.

Artisti esposti:

Valerio Adami, Georges Braque, Alexander Calder, Lynn Chadwick, Piergiorgio Colombara, Elisa Corsini, Claudio Costa, Walter Di Giusto, Piero Dorazio, Paul Flora, Stefano Grondona, Jean Marie Haessle, Keith Haring, Robert Indiana, Alex Katz, Sugai Kumi, Carlo Merello, Riri Negri, Peter Nussbaum, Sergio Palladini, Paola Pastura, Anna Ramenghi, Emilio Scanavino, Daniel Spoerri, Antoni Tapies, Victor Vasarely.

La mostra rimarrà fino al 26 settembre 2020

dal martedì al venerdì ore 9:30–13:00 / 15:00–19:00

sabato ore 15:00–19:00

Genova, SATURA Palazzo Stella